Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kadın futbolunda performans gelişimini desteklemek için kadın milli takımları için Sensiball VR tabanlı antrenman programı uygulanmaya başladı.

Sanal gerçeklik destekli antrenmanlarla futbolcuların çevre farkındalığı, karar alma hızı ve oyun içi düşünme becerilerini geliştirmek amaçlanıyor. Program, U17 Kadın Milli Takımı ile başladı ve Kadın A Milli Takımı dahil tüm yaş kategorilerine yaygınlaştırılacak. Sanal gerçeklik teknolojisini kullanan yenilikçi bir antrenman sistemiyle Türk kadın futbolunun uluslararası arenada daha rekabetçi olması hedefleniyor.