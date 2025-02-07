Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kadın futbolunda performans gelişimini desteklemek için kadın milli takımları için Sensiball VR tabanlı antrenman programı uygulanmaya başladı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi: Mersin Spor Kulübü: 94 - Karşıyaka: 87 Türkiye Basketbol Süper Ligi: Mersin Spor Kulübü: 94 - Karşıyaka: 87

Sanal gerçeklik destekli antrenmanlarla futbolcuların çevre farkındalığı, karar alma hızı ve oyun içi düşünme becerilerini geliştirmek amaçlanıyor. Program, U17 Kadın Milli Takımı ile başladı ve Kadın A Milli Takımı dahil tüm yaş kategorilerine yaygınlaştırılacak. Sanal gerçeklik teknolojisini kullanan yenilikçi bir antrenman sistemiyle Türk kadın futbolunun uluslararası arenada daha rekabetçi olması hedefleniyor.

Kaynak: iha