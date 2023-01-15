Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Aydın Şubesi’nin işbirliğiyle düzenlenen ’Erzurum Kültür ve Gastronomi Festivali’ kapılarını dün Aydın Tekstil Park’ta açtı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte bugün de Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı bir gösteri yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Aydın Şubesi’nin işbirliğiyle düzenlenen ’Erzurum Kültür ve Gastronomi Festivali’ kapılarını dün Aydın Tekstil Park’ta açtı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte bugün de Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı bir gösteri yaptı.

Aydın Tekstil Park’ta 10 gün boyunca açık kalacak olan festivalin ikinci gününe Kadın Mehteran Takımı damga vurdu. Vatandaşların coşkuyla izlediği Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehtaran Takımı marşların yanı sıra güncel şarkıları da yorumladı. Başkan Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları Aydın Tekstil Park’ta düzenlenen ve Türkiye’nin doğusuyla, batısını bir araya getiren festivale davet etti. Festivalde yerel tatların sunumunun yanı sıra kültürel etkinlikler de düzenleniyor.