DÜZCE (İHA) – Düzce’de "erkek mesleği" olarak bilinen marangozluğu özveriyle sürdüren Elif Demir, atölyesinde birbirinden güzel işlere imza atıyor.

Düzce’de yaşayan Elif Demir, yaklaşık 4 yıl önce ahşap hobisini mesleğe dönüştürdü. Babasına yardım etmek amacıyla marangozluğa başlayan Demir, erkeklerin egemen olduğu sektörde kısa sürede ismini duyurdu. Atölyede güç isteyen birçok makineyi kullanarak, ojeli tırnaklarıyla ahşaba şekil veren Elif Demir, aynı zamanda birbirinden özgün, farklı ve dekoratif çalışmalara imza atıyor. Atölyesinde çoğunlukla dekoratif ürünler yapan Demir, müşterileri tarafından da seviliyor.

"Odunu, ağacı güzelleştiriyoruz"

Mesleğinin dikkat gerektirdiğini ifade eden Demir, "Dışarıdan herkese zor gibi görünüyor ama tabii biraz dikkat gerektiriyor. Tehlikeli bir iş ama kolaylıkla yapıyorum. Hatta çok zevkli. Bir de bunları yaparken kadının her yerde olduğunu göstermiş oluyorum. Ahşaba şekil verirken çok mutlu oluyorum. Hatta böyle süslü püslü ojeli tırnaklarımla marangozluk yaptığımı görenler şaşırıyorlar. Odunu, ağacı güzelleştiriyoruz, ona ruhumuzdan katıyoruz. Ahşaba tekrardan hayat veriyoruz" dedi.

Atölyedeki makineleri tek başına kullanabildiğini söyleyen Demir, "Tüm makineleri kullanıyorum ama kıl testereyle üretmek daha çok hoşuma gidiyor. Diğer makineler biraz daha tozlu ancak kıl testere ile uğraşmak çok daha zevkli. Hatta tahta atıklara bile istediğim şekli verebiliyorum. İstediğim şekli hayal gücümü kullanarak çizdiğim şekli de kesebiliyorum" diye konuştu.

"Kadından marangoz oluyormuş"

Mesleğini severek sürdüren ve "Kadından marangoz olur mu?" düşüncelerini yıktığını dile getiren Elif Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Bence isteyen herkes bu mesleği denemeli. ’Kadın o işi yapamaz, bu işi yapamaz’ demeden herkes yapabilir. Ben de herkesin, her kadının her şeyi yapabileceğini kanıtlamış oldum. Beni görünce ilk önce şaşırıyorlar. Hep söylerlerdi ’Kadından marangoz olur mu?’ diye. Evet oluyormuş. Bakın ben marangoz oldum ve bundan da çok mutluyum. Çünkü güzel işler çıkartıyorum."