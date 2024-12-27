Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF) tarafından düzenlenen "Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları" kapsamında düzenlenen toplantıya Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı konuk oldu.

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF) Kadının Ekonomik Güçlendirilmesi Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ilk ikisi Manisa ve Denizli’de düzenlenen "Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları" toplantılarının üçüncüsü İzmir’de Yaşar Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşti.

Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu’nda TSKF Kadının Ekonomik Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Koordinatörü Dilek Cesur’un moderatörlüğünde düzenlenen toplantıya Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı konuk oldu.

Toplantının ev sahibi olan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında üniversitelerin öncü bir rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayarak; “Üniversitemizde cinsiyet eşitliğini teşvik eden bir yapıdan gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin yüzde 51’i, akademik personelimizin yüzde 58’i ve senatodaki kadın temsiliyeti yine yüzde 58 oranında. Ayrıca idari personelimizin yüzde 52’si, akademik yöneticilerimizin ise yüzde 60’ı kadınlardan oluşuyor. Mütevelli Heyetimizde de 3 kadın ve 4 erkek üye yer alıyor. Bu dengeyi İzmir’de, Yaşar Topluluğu’nda ve üniversitemizde sağlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Levent Kandiller üniversitenin toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarını şu sözlerle özetledi: “Kadın ve Aile Araştırmaları Merkezi’miz aracılığıyla ulusal ve uluslararası projeler yürütüyor, sempozyumlar düzenliyor ve politika dokümanları hazırlıyoruz. Times Higher Education’ın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri sıralamasında toplumsal cinsiyet eşitliği kategorisinde 600-800 bandında yer alıyoruz. Hedefimiz, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmek.”

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkanı Betül Elmasoğlu ise etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları etkinlikleriyle Türkiye’nin farklı illerinde iş dünyasını bir araya getirerek kadınların yönetim kurullarında ve üst düzeyde yer alması ile ilgili bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca kadın ve kız çocuklarının toplumda güçlenmesi için Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu olarak çalışma alanlarımızı ve projelerimizi anlatma fırsatı bulduğumuz bu toplantılarda iş dünyası, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Küresel bir gönüllü hareket olarak kadınların ve genç kızların hayatlarını geliştirmek için koordineli çalışan Uluslararası Soroptimist Federasyonu’nun parçası olan Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, 2024 yılında bir çok projeyi hayata geçirdi. Öne çıkan projelerimiz arasında ’Siber Şiddet’, ’Toplumun Yeşil Liderleri - Kadın Muhtarlarla Çevre Farkındalığı’, ’Soroptimist Anaokulu’, ’TSKF Gençlik Kampı ve Liderlik Akademisi’ ve ’Su ile Aydınlanan Yarınlar’ gibi projeler kadınların toplumdaki yerini güçlendiriyor.” dedi.

“Daha iyi bir yaşam, kadınların iş yaşamına ve yaşamın diğer tüm alanlarına eşit katılımıyla mümkün.”

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı da yönetim kurullarında kadın liderliğinin önemine dikkat çektiği konuşmasında, özellikle üst düzey pozisyonlarda kadınların varlığının iş dünyasında dönüştürücü bir etkisi olduğunu belirtti. Kadınların yoğun katılımıyla liderlik modellerinin değişime uğradığını vurgulayan İdil Yiğitbaşı “Kadınların yönetim kademelerinde daha fazla yer alması, karar alma süreçlerini daha dengeli hale getiriyor ve şirketlerin toplumdaki çeşitliliği yansıtarak müşterilerine daha etkili hizmet vermelerini sağlıyor” dedi.

Yaşar Holding’te toplumsal cinsiyet eşitliği için yaptıkları çalışmalara değinen Yiğitbaşı, “100’den fazla gönüllü çalışanımızla birlikte kurduğumuz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komiteleri ile kadın istihdamının artırılması ve kadınların iş gücüne katılımı için somut adımlar atıyoruz. Bugün, forklift operatörlüğü ve dalgıçlık gibi kadınların daha önce hiç yer almadığı alanlarda kadın çalışanlarımız görev yapıyor. Ayrıca işe alım, terfi ve ücretlendirme süreçlerimizi adil bir anlayışla yönetiyor, eşit işe eşit ücret ilkesiyle hareket ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Son olarak genç kızlara yönelik tavsiyelerini de paylaşan Yiğitbaşı şu mesajları verdi: “Kendinizi tanıyın, değerlerinizle hareket edin ve güçlü yönlerinizi keşfedin. İyi bir eğitimin yanı sıra meraklı ve öğrenmeye açık olun. Sosyal becerilerinizi geliştirin ve kararlı olun. Sizi destekleyecek güçlü rol modellerden ilham almayı ihmal etmeyin. Kadınların her alanda var olması, sürdürülebilir kalkınmaya ve toplumsal dönüşüme giden yolda en önemli adımlardan biridir.”