İlk 100’e giren isimler arasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HSYK görevlileri, kaymakamlar, rektörler ve belediye başkanları da yer aldı.

Uluslararası Kadın Forumu (IWF) Türkiye ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen "Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesinde Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak 100 kadın lider arasında yer aldı.

Uluslararası Kadın Forumu (IWF) Türkiye ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesi’nde ile ilk yüze giren Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’a ’’Kadın Liderler’’ ödülü verildi.

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