İzmit ilçesinde kadın kursiyerler deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere eşofman takımı üretiyor.

İzmit ilçesinde kadın kursiyerler deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere eşofman takımı üretiyor.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin yaralarını sarma çalışmaları sürüyor. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde eğitim veren İZMEK, deprem bölgesinde mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarına devam ediyor. İZMEK’teki kadın kursiyerler, deprem mağduru çocuklar için eşofman takımı üretiyor.

"250’ye yakın eşofman takımı üretiyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Halk Eğitim Öğretmeni Leyla Bartan, "Çocuklara eşofman takımı hazırlıyoruz. 250’ye yakın çocuk eşofman takımını en kısa zamanda bitirip İzmit Belediyesi’nin bölgede kuracağı çadır kentlere teslim edeceğiz. Geçtiğimiz hafta yine depremzedeler için uyku tulumlarını dikip bölgeye göndermiştik. Daha sonrasında ise diğer ürünler için çalışmalarımız devam edecek" dedi.