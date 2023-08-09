Çorum Belediyesi üreten ev hanımlarına imkan sağlıyor. Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan ipek halı dokuma kursu tezgahından çıkan ilk ürünün satışı yapıldı.

Çorum Belediyesi, Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri’nde açtığı kurslarla kadınların el becerilerini geliştirirken istihdama ve ekonomiye de katkı oluşturuyor. 8 ayrı bölgede bunan Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri’nde el sanatları kursları, dikiş kursları, resim kursları, bilgisayar kursu, yemek kursları, güzellik ve saç bakım kursları gibi 70’e yakın branşta binlerce kursiyere eğitimler veriliyor.

’İlk el dokuması halı tezgahtan indi’

Çorum Belediyesi’nin açtığı kurslarla aynı zamanda ev hanımları meslek sahibi de oluyor. Kadın Kültür Merkezleri bünyesinde açılan kurslardan birisi olan halı dokuma kursunda el emeğiyle ilmek ilmek işlenen halılar müşterileriyle buluşuyor. Veli paşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde yaklaşık bir yıldır kurslara devam eden ev hanımları aldıkları eğitimle halı dokumayı öğrendi. Sipariş üzerine özel bir firma için dokunan ilk halı, müşterisine teslim edilmek üzere tezgahtan indirildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı kadın kültür merkezleri bünyesinde ipek halı dokuma kursu açtıklarını belirterek, “Kadın kursiyerlerin el emeği göz nuru ile dokudukları ipek halılardan ilki firmaya teslim edilmek üzere hazırlandı.” dedi.

’Hem öğreniyor, hem para kazanıyorlar’

Belediye bünyesinde açılan kurslarda her yıl binlerce kadının hem el becerilerini geliştirdiğini, hem de gelir elde ettiklerini ifade eden Başkan Aşgın “Bir yıl önce başlayan halı dokuma kursuna katılan hanımlar hem halı dokumasını öğrendiler hem de dokudukları halıyı satma aşamasına geldiler. Bunu gibi diğer kurslarımızda da yoğun ilgi görüyor. Kurslarımız, şehrimizde istihdamın artmasına ve kadınların meslek sahibi olmasına imkan sağlıyor” şeklinde konuştu.

’Başkan Aşgın’a teşekkür ettiler’

Kadın Kültür sanat merkezlerinde açılan kurslarla kendilerine üretme fırsatı veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ettiler. Kursa katılan Cemafer Yıldız isimli kursiyer, kursa bir yıldır devam ettiğini belirterek, ilk el dokuması ipek halının üretimini tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kursa severek devam ettiğini ve kendisini geliştireceğini dile getiren İpek “Bizlere bu imkanları sunan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Halı dokuma kursu eğitmeni Meral Öncel Çorum’da ilk defa açılan halı dokuma kursunda ilk ürünü yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Öncel “Kursumuzda ilk ürünü tamamlayarak kesimini gerçekleştirdik. Kursiyerlerimiz burada hem öğreniyor, hem de para kazanıyorlar. Bizlere sunduğu destek dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz.” dedi.