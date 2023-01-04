HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çalışan 4 usta öğretici ve 8 kursiyer kadın, Dedeler köyünde okuyan 100 öğrencinin saç tıraşı ve kişisel bakımlarını gerçekleştirdi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çalışan 4 usta öğretici ve 8 kursiyer kadın, Dedeler köyünde okuyan 100 öğrencinin saç tıraşı ve kişisel bakımlarını gerçekleştirdi.

Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki usta öğreticiler, 15 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyündeki Şehit Piyade Er Metin Artık İlkokulunda okuyan 100 öğrencinin saç ve bakımlarını tek tek yaptı. Burada 4 usta öğretici ve 8 kursiyer kadın kuaför tarafından erkek öğrencilerin saç tıraşı yapılırken, kız öğrencilerin saç ve kişisel bakımları yapıldı.

Konuşla ilgili açıklamalarda bulunan Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan, Dedeler köyüne geldiklerini belirterek, “Usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimizle beraber buradaki öğrencilerimizin hem saç tıraşlarını gerçekleştirdik hem de saç ve kişisel bakımla ilgili bilgilendirmede bulunduk. Çocuklarımız bu etkinlikle mutlu oldular. Eğitim için her yerde olduğumuzu belirtmek isteriz” dedi.

Usta öğretici Sabia Taşyürek ise köyü ziyaret ederek çocukların saçlarını yaptıklarını söyleyerek, “Erkek ve kadın kuaför üzerine aldığımız eğitim çerçevesinde çocuklarımızı eğlendirecek şekilde saçlarını yaptık. Onlar böyle eğlenirken bizde eğlendik ve mutlu olduk. İnşallah en ücra köylerde bu tür çalışmalarımız devam edecektir’’ ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ise, yapılan kuaförlük çalışmasından memnun kaldıklarını belirtti.