Hepsiburada, Türkiye’nin dört bir yanından kadın kooperatiflerinin yöresel ürünlerini Ramazan sofralarıyla buluşturmak için yeni bir kampanya başlattı.

E-ticaret platformu Hepsiburada, Türkiye’nin dört bir yanından kadın kooperatiflerinin yöresel ürünlerini Ramazan sofralarıyla buluşturmak için yeni bir kampanya başlattı. Ramazan Hazırlık İndirimleri kapsamındaki Kadın Kooperatiflerinden Yöresel Lezzetler kampanyasında kadın kooperatiflerinin geleneksel yöntemlerle ürettikleri yöresel ürünlere avantajlı koşullarla ulaşılabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, Hataylı Hazek Kadın Kooperatifi’nin kömbeleri, Ankazen Kadın Kooperatifi’nin üzüm suyundan ürettiği 500 yıllık yöresel içecek Kırklareli Rumeli hardaliyesi, Ordu’dan Çamaş Hanımeli Kadın Kooperatifi’nin fındıklı ve sade süt reçelleri, Gaziantep’ten Gaga Store’un yüksek miktarda antioksidan, vitamin, protein içeren Moringa Çayı ve daha binlerce ürün keşfedilecek yöresel lezzetler arasında yer alıyor. Hepsiburada, iftar ve sahur sofralarında Türkiye’ye ait gizli kalmış lezzetleri keşfetmek isteyenlere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Açıklamaya göre, e-ticaret platformu, 2017’de başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programıyla bugüne kadar 300’ü kadın kooperatifi olmak üzere 62 bin girişimci kadını e-ticarete kazandırdı. Kadın kooperatifleri Hepsiburada’nın sunduğu yüzde 1 komisyon, ücretsiz kargo, ücretsiz ürün fotoğrafı çekimi olmak üzere pek çok destekten yararlanarak üretimlerini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırabiliyor. E-ticaret platformu, kadın kooperatiflerinin e-ticarete girmesi önündeki bariyerleri kaldırarak ekonomik güçlenmelerine ve kadın odaklı sürdürülebilir yerel kalkınmaya destek oluyor.