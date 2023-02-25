Kayseri’de kurulan kadın kooperatiflerinin üyeleri, koordinatör vali olarak Elbistan’da görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti.

Kayseri’de kurulan kadın kooperatiflerinin üyeleri, koordinatör vali olarak Elbistan’da görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in şehirde göreve başlamasıyla 16 ilçede kurulan kadın kooperatifleri, farklı ürünler üreterek ekonomiye katkı sağlıyor. Kadın kooperatiflerinin üyeleri, Elbistan’da koordinatör olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i hem ziyaret etti hem de ürettikleri ürünleri götürdü. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Vali Çiçek, "Kayseri Kadın Kooperatiflerimiz yüreklerinden taşan emeklerle ürettikleri ürünleri deprem bölgesine yollamışlardı. Şimdi de bizzat gelip emeklerini depremzedelerimize teslim ederek Kayseri ve Elbistan arasında emek ve yürek köprüsü kurdular. Allah razı olsun" dedi.