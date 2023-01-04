Afyonkarahisar Valiliği tarafından hayata geçirilen Kadın Kültür Kooperatiflerinde üretilen ürünlerin her geçen gün Pazar ağı genişliyor. Geçtiğimiz günlerde e-ticaret sitesinde satışa başlayan ürünlerin şimdide Polis Moral Eğitim Merkezi’nde satışa sunulduğu kaydedildi.

Lise binasından başlayan tadilat çalışması devam ediyor

Lise binasından başlayan tadilat çalışması devam ediyor

Afyonkarahisar Valiliği tarafından hayata geçirilen Kadın Kültür Kooperatiflerinde projesinde kadınların el emeği göz nuruyla ürettiği ürünler Polis Moral Eğitim Merkezi’nde satışa sunuldu.

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