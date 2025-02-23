Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, 2025 yılının ilk ayında büyük bir satış başarısına imza attı. Mağaza, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 oranında daha fazla satış yaparak 343 bin 190 lira gelir elde etti.

Muratpaşa Belediyesi tarafından kadınların el emeğiyle ürettiği ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturmak amacıyla Eylül 2022’de Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda açılan Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, ilk etapta 20 kadın kooperatifiyle faaliyete başladı. Bugün ise 32 kooperatifin ürünleri mağaza raflarında yerini alırken konsinye satış modeliyle işletilen mağazada ocak ayında bin 895 ürün satışı gerçekleşti. Erişteden reçele, pekmezden sirkeye kadar birçok doğal lezzet ve el işi hediyelik eşyanın yer aldığı mağazada en çok tercih edilen ürünler gıda ürünleri oldu. Mağaza, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 oranında daha fazla satış yaparak 343 bin 190 lira gelir elde etti. Büyümeye devam eden Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, hem kadın üreticilere ekonomik destek sağlıyor hem de yerel üretimin güçlenmesine katkıda bulunuyor.