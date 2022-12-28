Antalya’da kadın kooperatiflerinin el emeği göz nuru ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturan satış mağazasında yılbaşı pazarı kuruluyor. Kadın kooperatiflerinin yılbaşı pazarı, Erdal İnönü Kent Parkı’nda 29-31 Aralık tarihlerinde açık olacak.

Antalya’da kadın kooperatiflerinin el emeği göz nuru ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturan satış mağazasında yılbaşı pazarı kuruluyor. Kadın kooperatiflerinin yılbaşı pazarı, Erdal İnönü Kent Parkı’nda 29-31 Aralık tarihlerinde açık olacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin kadınların kurduğu üretim, işletme ve girişimcilik kooperatiflerine pazarlama ve satış imkanı sağlayan Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, yeni yıla sayılı günler kala Yılbaşı Pazarı kuruyor. Pazar, Erdal İnönü Kent Parkı’nda, 29-31 Aralık tarihlerinde 11.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Antalya ve şehir dışından 28 kooperatifinin ürünlerinin yer alacağı pazarda birbirinden renkli yeni yıl hediyelikleri, yılbaşı sofralarına eşlik edecek lezzetli yiyecekler bulunacak.

Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası’nda 30 Aralık Cuma günü ise Yılbaşı Kurabiyesi Atölyesi de düzenlenecek. 7K Kadın Kooperatifi işbirliğiyle düzenlenecek atölye, saat 13.00-16.00 arasında gerçekleştirilecek. Katılımın kontenjanlı sınırlı olduğu atölye çalışması ücretsiz gerçekleştirilecek.