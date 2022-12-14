Manisa ili ve ilçelerinde faaliyet yürüten kadın kooperatifleri değerlendirme toplantısı Salihli’de yapıldı.

Manisa ili ve ilçelerinde faaliyet yürüten kadın kooperatifleri değerlendirme toplantısı Salihli’de yapıldı.

Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin ev sahipliği yaptığı toplantı, Salihli Belediyesi Bizim Ev Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yasemin Ademoğlu, toplantıya katılan kadın kooperatifleri üyelerine hoş geldiniz diyerek üreten kadınları kooperatif çatısı altında buluşturan ve kendilerine her zaman destek olan Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya tüm üyeler adına teşekkür etti.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, üretime katkı sağlayan tüm kadınlara emeklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Kayda, “Her alanda başarılı olan üretken kadınlarımızı, yetiştirdikleri ürünleri ve el emeklerini değerlendirip aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla Belediyemizin de ortak olduğu kooperatif çatısı altında buluşturduk. Belediyemize ait Şişeleme Fabrikasını baştan aşağı yenileyerek ortağı olduğumuz Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine tahsis ettik. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından kooperatifimize hibe desteği çerçevesinde tüm makine teçhizat ve ekipmanları verilen Kurutma Tesisimizde değerli kadınlarımız üretime başladı. Sizlerle bir arada olmaktan gurur duydum. Tüm kadınlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız” dedi. Konuşmaların ardından Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yasemin Ademoğlu ile kadın kooperatifi üyeleri tarafından Başkan Kayda’ya desteklerinden dolayı hediye takdim edildi.

Toplantıda, Manisa il ve ilçe kadın kooperatiflerinin koordinasyon halinde çalışması ve ortak geliştirilebilecek projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Kooperatifler toplantısına, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Manisa Şubesi kurucu Başkanı Mübeccel Kafkaslı, Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yasemin Ademoğlu ile Manisa, MABEZ, Alaşehir, Turgutlu, Köprübaşı, Ahmetli, Sarıgöl, Soma ve Akhisar kadın kooperatifleri üyeleri katıldı.