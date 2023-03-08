İzmir’deki kadın kooperatifleri, İzmir Ticaret Odasının (İZTO) kooperatiflerle ilgili çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak, oda bünyesinde verilen teşvikleri öğrenmek için İZTO’da bir araya geldi. 200’ü aşkın kadın temsilci, firma teşvikleri ve destekler, KOSGEB teşvikleri, fuar destekleri, İhracat Destek Ofisi, İZTO Vakfı eğitim çalışmaları, coğrafi işaretli ürünler ve kredi fonu destekleri hakkında uzmanların yaptığı sunumları dinledi.

İzmir’deki kadın kooperatifleri, İzmir Ticaret Odasının (İZTO) kooperatiflerle ilgili çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak, oda bünyesinde verilen teşvikleri öğrenmek için İZTO’da bir araya geldi. 200’ü aşkın kadın temsilci, firma teşvikleri ve destekler, KOSGEB teşvikleri, fuar destekleri, İhracat Destek Ofisi, İZTO Vakfı eğitim çalışmaları, coğrafi işaretli ürünler ve kredi fonu destekleri hakkında uzmanların yaptığı sunumları dinledi.

İzmir’deki kadın kooperatifleri, İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) buluştu. İZTO’nun kooperatiflerle ilgili çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak, oda bünyesinde verilen teşvikleri öğrenmek için bir araya gelen 200’ü aşkın kadın temsilci, uzmanların yaptığı sunumları dinledi. Firma teşvikleri ve destekler, KOSGEB teşvikleri, fuar destekleri, İhracat Destek Ofisi, İZTO Vakfı eğitim çalışmaları, coğrafi işaretli ürünler ve kredi fonu destekleri hakkında bilgiler aktarıldığı toplantıda kadın temsilciler, kooperatiflerinin çalışmalarını geliştirmek için yol haritasını belirledi.

İzmir Kadın Kooperatifleri Teşvik ve Destekler Bilgilendirme Toplantısına; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyesi ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan, Kredi Garanti Fonu Batı Anadolu Bölge Müdürü Ersen Damçayırı, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Temsilcisi Ayşe Temiztaş, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği Temsilcisi Sibel Uyar, İzmir Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Nevin Bağdatlı ve 200’ün üzerinde kadın kooperatif temsilcisi katıldı.

"Bu mayanın tuttuğunu bize yıllar önce gösteren en güzel örneklersiniz"

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan, “Ülkemizin tarihinde yaşanan en büyük felaketlerden biri olan Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden bir ay geçti; ancak acımız dün gibi taze. Ruhlarımız hala enkaz altında. Yaralarımızı sarmak için hepimiz seferber olduk, iş birliği yapıyoruz, dayanışıyoruz, yardıma koşarak iyileşmeye, iyileştirmeye çalışıyoruz; çünkü bu maya bizim hamurumuzda var. Sizler ‘birlikten kuvvet doğar’ anlayışını benimseyerek yola çıkıp kurduğunuz kooperatiflerle, bu mayanın tuttuğunu bize yıllar önce gösteren en güzel örneklersiniz” dedi.

Kadınların iş hayatında daha çok yer almasının önemine değinen Tutan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şirket sahibi olmayan bireylerin iş yaşantısına katılmalarına aracılık eden kooperatiflerin, kadın emeğinin ekonomiye kazandırılmasında önemli bir işlevi olduğuna inanıyorum. Bu çerçevede, ülkemizde kadın kooperatifi çatısı altındaki on binlerce kadının, hem kendileri hem de çevreleri için yaşamı yeniden üreterek, toplum ve kalkınma yararına çalışmalar yürütme fırsatını yakalamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Eğer kooperatifleri de bir şirket mantığıyla kurar ve yönetirsek, örneğin; kurmadan önce fizibilite çalışması yapar, pazardaki riskleri, tehditleri, fırsatları analiz edersek kooperatiflerimizi gelir anlamında da üst sıralara taşıyacağımız ve istihdama daha çok katkı sağlayacağımız inancındayım.”

Bu sene 8 Mart’ı depremde hayatını kaybeden kadınların acısını yüreklerinde hissederek karşıladıklarını belirten Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)Temsilcisi Ayşe Temiztaş, “KEDV olarak 1986’dan bu yana, yoksulluğa karşı dar gelirli kadınların yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Kadınlarımızın liderliklerini güçlendirerek, mahallelerinde dayanışma ve sosyal uyumu güçlendirecek eylem planları hazırlamaları için destek veriyoruz. KEDV bugün on binlerce kadın ve çocuğa ulaşıyor” dedi.

"Geçim kaynaklarının sağlanması için çalışmalar yürüteceğiz"

Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin ardından KEDV olarak orta ve uzun vadeli planlamalar için çalışmalara başladıklarını belirten Temiztaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“800’den fazla köy muhtarı, 78 kadın kooperatifiyle iletişime geçtik. Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği dayanışmasıyla deprem bölgesinde ‘mahalle mutfakları’ kurarak hem kadınlar arasındaki dayanışmayı sağlıyor hem de sıcak yemek yapıyoruz. Depremin ardından bir otobüs yardım malzemesini bölgeye ulaştıran İzmir Kadın Kooperatifleri çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Kadınlarımız evlerinin kooperatiflerinin kapılarını depremzedelere açıyor. Bundan sonraki süreçte depremden etkilenen illerde halk sağlığının iyileştirilmesi, geçici barınma alanlarının oluşturulması, geçim kaynaklarının sağlanması için çalışmalar yürüteceğiz.”

Toplantıda deprem bölgesindeki kadınlarla İzmirli kadınlar arasında köprü kurmak amacıyla bir dayanışma bildirisi okuyan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği Temsilcisi Sibel Uyar, “14 milyon kişiyi 11 ili etkileyen, 46 bini aşkın kayba yol açan deprem bizlere daha fazla sorumluluk yükledi. Yanyana olmamız gerektiğini hatırlattı. Yıkım çok büyük, acı çok fazla. Biliyoruz ki afetlerden öncelikle kadınlar etkileniyor. Birlikte ürettiğimiz kız kardeşlerimizi de yitirdik. Bu felaketten sonra seferber olduk, dayanışma köprüsü kurduk. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince sesleri olduk” dedi.

Yaraları sarmanın ancak dayanışmayla mümkün olduğunu ifade eden Uyar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kapılarımız, üretim alanlarımız, tarlalarımız depremden etkilenen tüm kız kardeşlerimize açık. Bu felaket sonrası her kadın her çocuk güvenli yaşama alanlarına kavuşana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bu yıl 8 Mart’ı bu duygularla karşılıyoruz. Birbirimize daha çok kenetleniyoruz. Ülkemizin bir depremin bölgesi olduğunu biliyoruz. Bu enkazı dayanışmayla kaldıracağız. Daha çok üreteceğiz daha çok güçleneceğiz hayatı birlikte dönüştüreceğiz. Kadınların liderliğinde hayatı yeniden yeşerteceğiz.”