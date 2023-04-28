Kooperatif kurma isteği ve potansiyeli olan kadınlara ve kooperatif üyesi olan erkeklere yönelik eğitim verildi.

Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinin katılım ve katkılarıyla çeşitli konularda verildi. Türkiye’de, kadın istihdamının arttırılması, kadın kooperatiflerin geliştirilmesi, kadınların ekonomik anlamda güçlendirilmesi hedeflenerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yer aldığı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından da desteklenen “Kadınların Kooperatif Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” çerçevesinde, 24-28 Nisan haftası boyunca bir otelde Eskişehir’de bulunan Kadın Kooperatiflerinin ortaklarına, Kooperatif kurma isteği ve potansiyeli olan kadınlara ve kooperatif üyesi olan erkeklere yönelik olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinin katılım ve katkılarıyla düzenlenen eğitimlerde, alanlarında uzman eğitmenler Dr. Figen Ar, Erdem Ak, Petek Ataman ve Ufuk Kırmızı tarafından, Kooperatifçilik ve Temel Esasları, Kooperatif İşletmeciliği, Girişimcilik, İş Planı Hazırlama, Ürün ve Ürün Geliştirme, Finansman Yönetimi ve Muhasebe, Pazarlama, Satış Yönetimi, Markalaşma, E- Ticaret Kaynak Oluşturma ve Proje Yazma, Gıda Güvenilirliği, İletişim ve İşbirliği ve Kadın Erkek eşitliği konularında, eğitimler verildi.

Ayrıca proje çerçevesinde düzenlenen panelde ise Vergi Dairesi Başkanlığı Uzmanları, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü personelleri de bilgilendirme yaparak soruları yanıtladılar.

Farklı salonlarda düzenlenen eğitimlere katılanlara düzenlenen katılım belgelerinin verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimi yapılarak eğitim sonlandırıldı.