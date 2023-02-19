Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren Kadınana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi depremzedeler için seferber oldu. 40’tan fazla gönüllü bayan depremzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik yardımlara destek vermek için de çalışma başlattı.

Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren Kadınana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi depremzedeler için seferber oldu. 40’tan fazla gönüllü bayan depremzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik yardımlara destek vermek için de çalışma başlattı.

Gönüllü olarak bir araya gelen kadınlar kooperatif çatısı altında diktikleri kışlık eşofman, pijama, bebekler için yelek, kazak, atkı ve bereleri depremzedelere ulaştırılması için ilgili kurumlara teslim etti. Depremin ilk gününden itibaren yoğun bir çalışma temposuna girerek yardımlarını devam ettiren Kooperatif şimdi de şehrimize gelen depremzedelerin kıyafet ihtiyacını karşılıyor.

Kadınana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, zor günlerde dayanışmanın merkezi oluyor. Kış mevsimine uygun kumaşlar ile hem yetişkin hem de çocuk depremzedeler için polar, eşofman takımı, bere, eldiven, atkı, sweat, toka, etek gibi ürünlerin dikimini yaparak, şehrimizin farklı yerlerinde misafir edilen depremzede vatandaşlara ulaştırılıyor. Deprem bölgelerinden gelen depremzedelerin kaldığı yurtlarda ziyaret eden kooperatif üyeleri ihtiyaç taleplerini alarak dikimlerine yön veriyor.