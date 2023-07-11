Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, proje desteği kazanan kadın kooperatifi temsilcileriyle bir araya geldi.

Valili toplantı salonunda proje desteği kazanan kadın kooperatifi temsilcileriyle bir araya gelen Vali Kızılkaya, “Kadın emeğine değer veriyoruz hibelerle destekliyoruz" dedi. Alınan hibe desteklerin hayırlı olasını dileyen Vali Kızılkaya, "Nefsi Göl Kadın Kooperatifi ve Narhisar Kadın Kooperatifi’ne sağlayacağımız yüzde 75’i hibe desteklerle hem üretecekler hem de emeklerine katma değer katacaklar. Memleketimize ve insanımıza hayırlı olsun" dedi.