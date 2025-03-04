Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasının birincisi Manisa’nın Akhisar ilçesinden yarışmaya katılan Öğretmen Hülya Arıcı Çap oldu.

Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Kadın Gözüyle Kadına Dair" konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı. Türkiye genelinden 43 kadın fotoğrafçı 287 fotoğraf ile yarışmaya katıldı. Yarışma şartnamesine göre, sadece kadınların katılabildiği yarışmada kadınlar fotoğraflandı. Yarışmanın ödüllerini de kadın iş insanları karşıladı. Beyşehir Fotoğraf Kulübü Kadın Yöneticileri tarafından değerlendirilen fotoğraf yarışmasının birincisi Akhisar Farabi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’de Meslek Dersleri Öğretmeni olarak görev yapan Hülya Arıcı Çap oldu. Yarışmada dereceye giren kadınlar, 8 Mart günü düzenlenecek ödül töreniyle ödüllerine kavuşacak.