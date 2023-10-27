Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın komutanlar ve jandarma trafik ekipleri, Cumhuriyet’in 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde köy okullarını ziyaret ederek çocuklarla oyunlar oynadı.

Muş’ta kadın komutanlar ve jandarma trafik ekipleri, Cumhuriyet’in 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde köy çocuklarıyla oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı. İl merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Tekyol İlk ve Ortaokuluna giden jandarma ekipleri, çocuklara trafik eğitimi ve çeşitli hediyeler dağıttı. Kadın komutanlar, müzik eşliğinde çocuklarla oyunlar oynayarak güzel vakit geçirmelerini sağlarken, mayın arama köpeği "Postiş"in gösterisi ise çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla jandarma ekiplerinin kendilerine gösteri yaptığını söyleyen çocuklardan Muhammet Özmen, ülkenin 100. yılında unutulmaz bir gün yaşadıklarını belirterek, "Köpek gösterisi çok güzeldi. Bize verdiği hediyelerden dolayı teşekkür ederim. Oyunlar oynadık. Jandarma ekipleriyle eğlendik. Jandarma ekipleriyle oyunlar oynadık. Türkiye’nin 100. yılında bize unutulmaz bir anı yaşattılar” dedi.

Jandarma ekiplerinin okullarına geldiğini belirten çocuklardan Hediye Durbak ise "Jandarma ekipleriyle oyunlar oynadık. Güzel hediyeler verdiler. Onlara teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Jandarma bize Cumhuriyet’in 100. yılında unutamayacağımız bir anı yaşattığı için teşekkür ederiz. İkinci 100 yılda Cumhuriyetimizin izinde yürümeye devam edeceğiz. Köpek gösterisinde çok eğlendik. Arkadaşlarımızla eğlendik güldük. Çok güzel bir gündü" şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Nimettullah Binici de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında jandarma ekiplerinin okula geldiklerini belirterek, “Jandarma ekipleriyle çok güzel bir gün geçirdik. Çeşitli eğitimler vardı. Trafik eğitimi verildi. Oyunlar oynadık, güzel vakit geçirdik. 100. yılımızı böyle güzel etkinlikle geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Nice yüzyıllara" ifadelerini kullandı.