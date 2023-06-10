Denizli’de vatandaşın şüphe üzerine ihbar ettiği kişinin kadın kılığına giren erkek olduğu ortaya çıktı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, söylediklerine tepki vermeyen kişinin erkek olduğunu anlayınca yüzünü göstermesini istedi. Adamın içi doldurulmuş sütyen taktığı ve makyaj yaptığı ortaya çıktı. Ardından üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli gözaltına alınarak ifadesi için karakola götürüldü. Vatandaşlar ise şüpheliyi daha önce de gördüklerini söyleyerek hırsızlık yapmak istediğini iddia etti.