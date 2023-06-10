Denizli’de kovalamaca sonucu yakalanan kadın kılığına girmiş erkeğin avukat olduğu ortaya çıktı. Avukat ifadesinde değişiklik olsun diye kadın kıyafetleri giydiğini söyledi.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, kovalama sonucu şahsı yakaladı. Polise mukavemet gösteren ve kadın olduğu düşünülen kişinin erkek olduğu ortaya çıktı. Kıyafetinin çıkaran erkeğin içinde ise içi doldurulmuş sütyen, çantasında da çeşitli meteryaller bulundu. Üzerinde kimlik çıkmayan ve karakolda ifade vermek istediğini söyleyen kişinin yapılan sorgulamasında M.B. adında avukat olduğu belirlendi. İfadesinde değişiklik için kadın kılığına girdiğini söyleyen avukat hakkında polise mukavemet suçundan işlem yapıldı ve serbest bırakıldı.