Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bay köyünde minik öğrencilerle bir araya gelerek, güzel vakit geçirmelerini sağladı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın personeller, beraberindeki ‘Boyut’ isimli köpekle Bay Köyü İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilere sürpriz yaptı. Öğrencilere çeşitli eğitim materyalleri hediye eden jandarma personeli ile öğrenciler arasındaki diyaloglar renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrencilerle eğlenceli zaman geçiren jandarma ekipleri için okul öğrencisi Benan Ada Beyter’in seslendirdiği Atatürk’ün çok sevdiği “Eklemedir Koca Konak” türküsü ise dinleyenlere duygulu anlar yaşattı.