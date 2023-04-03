Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit İlce Jandarma Komutanlığında görev yapan kadın jandarmalar; “Kadına Şiddete Hayır” mesajı vermek için, evlerde ve pazarlarda kadınlarla buluşmaya devam ediyor.

Aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla yardım çağrısını yaptığı, olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahale etmesini sağlayan KADES uygulaması kullanımını artırmayı amaçlayan kadın jandarmalar, Avcılar Mahallesi’nde çalışma yaptı. Kadın jandarmalar halk pazarında üzerinde KADES (Kadın destek uygulaması) logosunun basılı bulunduğu pazar poşetleri ve tanıtım broşürlerini kadınlara dağıttı. Ekipler KADES uygulaması hakkında bilgiler verdi.