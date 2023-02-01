Dezavantajlı bölgelerdeki kadınların istihdam imkanlarını artırmak hedefiyle İzmir’de başlatılan ‘Mira’ projesi, ülkemizde 60 kişiye ulaştıktan sonra İngiltere, Portekiz ve Romanya’dan kadınlara da umut oldu. İzmir Valiliği’nin koordinasyonunda, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ile Ege İş Kadınları Derneğinin (EGİKAD) desteğiyle hayata geçen proje ile 3 farklı ülkeden İzmir’e gelen 13 kadın, bir hafta boyunca endüstri alanında eğitim aldı. İEÜ’nün ev sahipliğinde girişimcilik, uluslararasılaşma, sanat ve tasarım, medya ve pazarlama alanında eğitim sürecinden geçerek sertifikalarını alan kadınlar, kendilerini farklı alanlarda geliştirmiş oldu.

Dezavantajlı bölgelerdeki kadınların istihdam imkanlarını artırmak hedefiyle İzmir’de başlatılan ‘Mira’ projesi, ülkemizde 60 kişiye ulaştıktan sonra İngiltere, Portekiz ve Romanya’dan kadınlara da umut oldu. İzmir Valiliği’nin koordinasyonunda, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ile Ege İş Kadınları Derneğinin (EGİKAD) desteğiyle hayata geçen proje ile 3 farklı ülkeden İzmir’e gelen 13 kadın, bir hafta boyunca endüstri alanında eğitim aldı. İEÜ’nün ev sahipliğinde girişimcilik, uluslararasılaşma, sanat ve tasarım, medya ve pazarlama alanında eğitim sürecinden geçerek sertifikalarını alan kadınlar, kendilerini farklı alanlarda geliştirmiş oldu.

Türkiye, İngiltere, Portekiz ve Romanya’dan 6 farklı kurumun ortaklığında yürütülen ‘Mira-İşgücü Piyasasında Kreatif Kadınlar’ adlı projeye ilişkin çalışmalar, 2021 yılının Ağustos ayında başladı. Örnek proje, Avrupa Komisyonunun ‘Erasmus+ Programı Kreatif İçin Stratejik Ortaklıklar-İnovasyon Faaliyeti’ çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansına sunulan projeler arasında, Avrupa Birliği (AB) tarafından 136 bin euro (2.7 milyon lira) bütçe almaya hak kazandı. Proje ile dezavantajlı gruplardaki kadınların işgücü piyasalarına girmesi için neler yapılması gerektiğiyle ilgili yol haritası belirlendi. Uzun hazırlıklar sonunda, İEÜ İletişim Fakültesi ve tüm paydaşların destekleriyle eğitim içerikleri hazırlandı.

60 kadına pilot eğitim

Kadınların girişimci yönlerini artırmak, tasarımsal ve dijital alandaki yetkinliklerini geliştirmek amacıyla ilk olarak İzmir’deki 60 kadın pilot eğitimlerini tamamladı. Son olarak da projenin İngiltere, Portekiz ve Romanya’daki ortakları tarafından belirlenen 13 kadın, İzmir’e gelerek İEÜ’deki eğitimlere katıldı. Tıpkı öğrenci gibi bir hafta boyunca kampüste eğitim alan kadınlar, boş zamanlarında şehri gezerek Efes başta olmak üzere birçok tarihi noktayı da görme fırsatı buldu.

"Yüzlerce kadına ulaşacağız"

Sertifika töreninde konuşan İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, kadınların iş gücüne daha yoğun katılımı açısından projenin çok önemli olduğunu söyleyerek “Projemizi hayata geçirirken Valimizin önderliğinde en büyük amacımız, kadınlarımızın kendilerini farklı yönlerden geliştirmesine yardımcı olmaktı. Bunda da başarılı olduk. Kadınlar; girişimcilik, uluslararasılaşma, sanat ve tasarım, medya ve pazarlama gibi birçok önemli alanda eğitim alma fırsatı buldu. Hazırlıklarımızı, denemelerimizi tamamladık. Artık seri bir şekilde, gruplar halinde eğitimlerimize başlayacağız. Kısa sürede yüzlerce kadınımıza ulaşarak farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Avantajlı konuma gelecekler

Fakülte adına konuşan İEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selin Türkel ise projeden yararlanan kadınların istihdama katılım açısından avantajlı konuma geçeceğini ifade ederek “Fakülte olarak kadınlara yönelik eğitimlerin tasarlanması ve bunların sistemli bir şekilde sürdürülmesi noktasında önemli bir destek sağladık. Titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar amacına ulaştı. Geçtiğimiz hafta 13’ü yabancı ülkelerden, 5’i de İzmir’den olmak üzere toplam 18 kadını kampüsümüzde ağırladık. Oldukça keyifli, heyecanlı bir program oldu. Bizler için de güzel bir tecrübeydi. Toplumsal faydaya yönelik projeler üreten, ülkemizde üniversite-şehir bütünleşmesinin ilk modeli olan Kampüsİzmir konseptini oluşturan bir üniversite olarak böylesine değerli bir projenin içinde yer aldığımız için mutluyuz” diye konuştu.

"Örnek birliktelik sağladık"

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner, kadınları destekleyen projelerin içinde yer almayı her daim temel öncelik olarak gördüklerini belirterek “Kadınların iş hayatında daha fazla yer bulması, toplumsal gelişimimiz için de çok önemli. Bu konuda şimdiye kadar olduğu gibi üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. İzmir’de çok güzel bir uyum, güç birliği oluşturduk. Türkiye’ye örnek olabilecek bir model geliştirdik. Bu sinerjiyi sürdürerek daha fazla kadına ulaşmak, onların hayatlarına dokunmak istiyoruz. Ne kadar kadına ulaşırsak o kadar iyi. Çok önemli bir projenin parçası olduğumuzun bilincindeyiz. Bu konuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” sözlerine yer verdi.