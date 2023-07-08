Aydın’ın Didim ilçesinde lastik tamiri ve rot-balans hizmeti veren eşinin yanında işi öğrenen Ayşegül Acar; "Kadın istediği işi yapar” sözleriyle örnek oluyor.

Didim Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan küçük sanayi sitesinde lastik tamiri ve rot-balans hizmeti veren Mehmet Ali Acar, zaman içerisindeki personel bulmakta sorun yaşayınca eşinden yardım istedi. Eşinin talebine kayıtsız kalmayan iki çocuk annesi Ayşegül Acar (35) kısa sürede işi öğrendi. Özellikle lastik tamiri için gelen müşterilerin şaşırdığını belirten Acar, zaman içerisinde diğer esnafların ve müşterilerin bu duruma alıştığını söyledi. İşi öğrenme sürecini anlatan Ayşegül Acar; "İlk başlarda eşime yemek getirmek, çay yapmak için atölyeye gelip gidiyordum. Zaman zaman personel sıkıntısı yaşadık. Sonrasında ’ben de bu işi yapabilirim’ diyerek işi öğrenmeye başladım. İlk önceleri zor geliyordu. Ama şimdi alıştım. Dükkana gelen müşteriler önceleri şaşırsalar da şimdi alıştılar. Kadın sürücüler özellikle beni çalışırken gördüklerinde hem şaşırıyorlar hem de güvenerek geliyorlar" dedi.

"Sen kadınsın yapamazsın, tepkileriyle karşılaştım"

Evli ve 2 çocuk sahibi Ayşegül Acar, hem ev işlerini, hem sanayide çalışmanın yorucu olduğunu ifade ederken, yol servisine de gittiğini söyledi. Acar; "Lastik tamiri yaparak çalışmak benim için hiç zor değil. İşimi çok iyi yaptığımı biliyorum. Aracı yukarı kaldırmak, lastiği sökmek, sorunu bulmak, tamir etmek ve yerine tekrar takıp teslim etmek hiç zor değil. Yaşadığım tek zorluk ‘Sen kadınsın nasıl yapacaksın’ tepkileriyle karşılaşmak. Çoğunu zaman içinde aştık. Kadınların ne işi yapacağına başkaları karar vermemeli. Kadınlar istedikleri işi rahatlıkla yapabilirler" diye konuştu.

Mehmet Ali Acar ise işyerinde eşiyle çalışmanın verdiği bir rahatlık olduğunu ifade ederek “Günün her saatini birlikteyiz. Aile dükkanı gibi çalışıyoruz. Çocuklarımızda yanımızda eşim ilk etapta zorlansa da işi öğrendi. Müşterilerimizin tepkileri de güzel ve olumlu Hayatın her anında artık birlikte çalışıyoruz. Eşim hem evimizi, hem de işimizi idare ediyor" diyerek eşine destek olduğunu belirtti.