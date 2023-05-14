Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın yetiştiği tarlalarda ot temizleme çalışmaları başladı.

Hücre yenileme ve vücut direnci yükseltme özelliği bulunan safran ekiminin meşakkatli yolculuğu başladı. İlçede 20 çiftçi tarafından yaklaşık 79 dekar alanda üretimi yapılan safran tarlalarında mayıs aylarında ot temizleme işlemi yapılırken, ağustos ayında da ekimi yapılıyor. İlkbahar yağmurlarının fazla olması dolayısıyla yabani otun fazla yetiştiği tarlalarda kadın işçiler, titiz bir şekilde soğanların arasındaki otları elleriyle temizliyor. Safran ekiminin en zahmetli bölümü olan ot temizleme işine katılan kadın işçiler, ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, “Mayıs ayı itibarıyla ot temizliğine başladık. Bu sene yağmur oldukça çok yağdı. İlkbahar yağmurlarını çok fazla aldığımızdan dolayı yabani ot da oldukça fazla çıktı. Havalar artık ısınmaya başladıktan sonra ot temizliğine başladık. 10 gündür devam ediyoruz. Herhalde bir 8-10 gün daha devam eder” dedi.

Tarlada 20’ye yakın çalışanın bulunduğunu belirten Yılmaz, “Ot temizliği yapan elemanımız var. 2014-15 yılından beri ben bu işi yapıyorum. Başladığımdan itibaren sürekli aşağı yukarı ekip aynıdır. Artık safranın soğanı, çiçeğini çok iyi tanıyorlar” diye konuştu.

“İşçilerimizin safran otuyla yabani otu iyi ayırt etmeleri gerekir”

Yılmaz, ot temizliği yaparken soğanların zarar görmemesi gerektiğini ifade ederek, “Çünkü temizleyen işçilerimizin safran otuyla yabani otu iyi ayırt etmeleri gerekir. Onun haricinde de işte otları temizlerken çapayla ot söküyorlar. Bu çapa yarası, kazma yarası soğanlarda olmaması lazım. Verimi düşürür çünkü bunlar. Toprağı sertleştirmemek için yastık üstlerine, soğanların olduğu bölgelere de basmamak gerekir” dedi.

“Ot temizliği çok önemli”

“Geçtiğimiz sezon itibarıyla yani ekim ayından itibaren 125 lira gibi bir fiyattan satıyoruz gramını” diyen Yılmaz, “Onun için soğan da çok değerli, soğan da çok pahalı. Soğanın hem irileşmesi için, çiçeğinden çok iyi verim alabilmemiz için soğanların zarar görmemesi gerekiyor. Onun için de bu ot temizliği çok önemli” ifadelerini kullandı.

İşçilerden Fatma Erdeniz, ot temizliği sırasında safran soğanlarının köklerini kesmemeye dikkat ettiklerini aktardı.

Safran üretimine katkı verdiklerini söyleyen Zekiye Özçelebi ise, “Çiftlik sahibi bizi çağırıyor. Ekiminden ot bakımına her şeyiyle ilgileniyoruz. Hem ailemize hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz” dedi.