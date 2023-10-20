Medical Point Gaziantep Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semra Sarı Yıldız’ı kadrosuna dahil etti.

Op. Dr. Semra Sarı Yıldız 2003 ile 2010 yılları arasında Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2011 ile 2016 yılları arasında ise Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Uzmanlığını tamamladı.

Türkiye’nin birçok yerinde görev alan Medical Point Gaziantep Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semra Sarı Yıldız, ilk olarak 2010 ile 2011 Adıyaman Devlet Hastanesi’nde ardından 2011 ile 2016 yıllarında Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 2016 ile 2021’de Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi’nde Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalıştı. 2021 yılından 2023 yılına kadar Gaziantep’te farklı özel hastanelerde çalıştıktan sonra son olarak da Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semra Sarı Yıldız’ın ilgilendiği hastalıklar, gebelik öncesi bakım, gebelik süreci, normal/anormal doğum eylemi, erken doğum, gebelik kayıpları, kısırlık (infertilite), jinekolojik enfeksiyonlar, dış gebelik, anormal uterin kanamalar, endometriozis/çikolata kistleri, pelvik ağrı, doğum kontrol yöntemleri, vajinal genişleme, genital dış dudaklarda (labium) sarkma, idrar torbasında sarkma, idrar kaçırma olarak öne çıkmaktadır. Tedavi Yöntemleri olarak ise, gebelik öncesi danışmanlık, normal ve riskli gebelik takibi, normal doğum/epidural doğum, sezaryen doğum, infertilite tedavisi, jinekolojik cerrahi(açık ve kapalı), vajinoplasti, labioplasti/hudoplasti, genital estetik işlemleri, göbek yağı kök hücre uygulamasıdır.