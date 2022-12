Bilecik Belediyesi, Kent Konseyi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sosyal Hizmet Kulübü öğrencileri işbirliğiyle Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi Başkanı Ayla Ercan, Atatürkçü Düşünce Derneği Bilecik Şube Başkanı Rasim Yıldırım, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Hayatlarını kaybeden kadınların isimlerinin bulunduğu standa karanfillerin bırakılarak anıldığı programda BŞEÜ Sosyal Hizmet Kulübü öğrencileri tarafından tiyatro ve oratoryo gösterileri düzenlendi.

"Bir asır önce bizlere haklarımızı veren Atatürk’e ve onun eseri Cumhuriyet’e sahip çıkmalıyız"

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı programda yaptığı konuşmada, 5 Aralık 1934 yılında ülkemizde kadınlara Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilen seçme ve seçilme hakkının önemine değinerek, "Bugün dünyanın birçok noktasında kadınların haklarına kavuşmak için birçok alanda mücadele verdiklerini görüyorum. Oysa yaşadığı dönemin çok ötesini gören bir liderin 5 Aralık 1934 tarihinde, neredeyse bir asır önce Türk kadınının yerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde yükselmeye layık olduğunu söyleyerek, tüm dünyaya ders verdi. Kadınların ön planda olmadığı toplumlarda yükselmenin olmayacağını her fırsatta dile getirdi. Bugün kadınlar toplumda her alanda yer alabiliyorsa bunu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimize borçludur. Onun en büyük mirası Cumhuriyet’tir. Onun için biz Türk kadınları olarak Cumhuriyet’e sahip çıkmalıyız. Her zaman onu daima ileriye göstermeliyiz. Bir toplum bir gayeye bütün erkek ve kadınlar beraber yürümezse ilerlemesine ve medenileşmesine teknik bakımından imkan ilmi bakımından da ihtimal yoktur’’ ifadelerini kullandı.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Görevlisi Sosyolog Şefika Doymaz programda sosyal hizmet mesleğinin kadınların yanında ne şekilde olacağı ile ilgili konuşmayı yaparken, Kadın Çalışma Ve Uygulama Araştırması Merkezinde Görevli Dr. Öğretim Üyesi Dilara Uslu ise geçmişten günümüze yaşanan medeniyetlerde kadınların yeri ve önemi hakkında bilgiler verdi.

Program, katılımcıların Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nden Atatürk Parkı’na doğru yaptıkları yürüyüş ile sona erdi.