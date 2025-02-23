Adana’da narkotik polisleri uyuşturucu satışı yapan kadın görünümlü erkek şüpheliyi evine yaptığı operasyonla yakaladı. Yakalanan şüpheli tutuklanırken, "Sadece içiciyim" diyerek savunma yaptığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın görünümlü Mahmut Y.’nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine ekipler söz konusu şüpheliyi Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’ndeki ikametine yaptığı operasyonda yakaladı.

Şüphelinin evinde yapılan arama çalışmalarında, 353,27 gram metamfetamin, 38.30 gram kokain, 30,19 gram bonzai, 22 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyete götürülen Mahmut Y.’nin sorgusunda, "Sadece içiciyim. Uyuşturucu madde satışı kesinlikle yapmıyorum" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.