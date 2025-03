Kırıkkale’de 210 küçükbaş hayvan üreticisine damızlık koç desteği sağlanırken, çeşitli tarımsal projelerle ek destekler de sunuldu. Koç desteği alan kadın girişimci, "Eşim çoban olarak koyunlarımızı güdüyor, sigortasını ödüyorum. Kuzular ve oğlaklar adeta çocuğumuz gibi" dedi.

Kırıkkale Valiliği koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik destek programı kapsamında koç dağıtım töreni gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi’nin katkılarıyla 210 üreticiye damızlık koç desteği sağlandı. Tarım ve hayvancılığın güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen projeler kapsamında KOP İdaresi’nin yüzde 70 hibe desteğiyle 30 üreticiye hayvan çadırı tahsis edilerek kurulumları tamamlandı. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile KOP İdaresi iş birliğiyle 65 köy merasına 344 adet sıvat ve 3 köye gölgelik kurulurken, Bakanlığın yüzde 60 hibe desteğiyle 274 üreticiye toplamda 548 adet portatif yemlik ve suluk dağıtıldı.

"Devletin imkanı her zaman sizin emrinizdedir"

Tarım ve hayvancılığın teşvik edilmesi amacıyla devletin sunduğu desteklere dikkat çeken Vali Makas, üreticilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Devletin her zaman üreticinin yanında olduğunu anlatan Vali Makas, "Şunu iyi bilin, devletin imkanı her zaman sizin emrinizdedir. Sizinle beraber yol yürümeye, üretimi artırmaya hep birlikte varız. Özel İdaremiz de bu noktada her zaman yanınızda olacak. Hem KOP İdaremizin hem de Bakanlığımızın vermiş olduğu desteklerle hayvancılığı teşvik edici sıvat ve gölgelik dağıtımları yapıldı. Onların da hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"İyi ki varsınız"

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çiftçilerle gerçekleştirdiği iftar buluşmasına değinen Vali Makas, tarımın stratejik önemine dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, iftar programında tarımın önemine zat-ı şahaneleri işaret ederken tarım üzerinde ne kadar oyun oynandığını anlattı. Emin olun, üretim bizim için kıymetli ama sizler çok daha kıymetlisiniz. İyi ki varsınız" şeklinde konuştu.

Koç desteğinden yararlanan üreticilerden Sultan İlgün, "25 senedir bu işi yapıyoruz. Koyunculukla uğraşıyoruz, çiftçiyiz. Ben eşimin sigortasını ödüyorum. Eşim çoban olarak koyunlarımızı güdüyor. Koyunları sağıyorum, sütünü ve yoğurdunu satıyorum. Kuzular, oğlaklar adeta çocuğumuz gibi. Biraz zor oluyor ama bu işi çok seviyoruz" diye konuştu.

Destekten yararlanan Erdoğan Okyay ise, "Devletimize ve Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Bu koçları destekle aldık. İnşallah herkese bereketli olur" dedi.

Törene, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş ile Damızlık, Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Mehmet Kürşat Ulusoy ve çok sayıda küçükbaş hayvan üreticisi katıldı.