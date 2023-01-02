Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 10. yıl etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Kadın Girişimciler İcra Kurulu ve Kadın Girişimciler Topluluğu iş birliğinde düzenlenen “Kadın Girişimcilik Hikayeleri” paneli, ÇOMÜ ev sahipliğinde Troya Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 10. yıl etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Kadın Girişimciler İcra Kurulu ve Kadın Girişimciler Topluluğu iş birliğinde düzenlenen “Kadın Girişimcilik Hikayeleri” paneli, ÇOMÜ ev sahipliğinde Troya Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Panele Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş, ÇOMÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAM) Müdür Vekili Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın, ÇTSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Birce Bilici Şimşek, Ekobigsol Organik Solucan Gübresi Üreticisi Emel Torun, Cheesy Dream Pasta’nın sahibi Nurten Acar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik TÜB tanıtım filminin gösteriminin ardından açılış konuşmaları ile devam etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimciler Kurulları hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan ÇTSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Birce Bilici Şimşek, sözlerine şöyle devam etti: “Ekonomiye katkı sunan kadınların oranı %22’dir. Kadın girişimcilerimiz genellikle yeme-içme sektörü, hazır giyim, gıda, turizm, sigortacılık, sağlık ve temizlik sektöründe faaliyet göstermektedir. Çanakkale’deki sektörlerin gelişmesiyle kadınlarımızın istihdam oranı artacak, bu artışla beraber işveren ve çalışan kadının sektörde temsil oranı artacaktır. Kadının toplumdaki rollerinin kalıplaşmış olması, eğitimlerin yetersizliği, kadının iş kurma aşamasında aile ve toplum tarafından destek görmemesi gibi sebepler, girişimcilik kültürünün kadınlar arasında yayılmasına engel olmaktadır. Başarının, çalışmanın hiçbir zaman cinsiyeti olmamalıdır. Bu anlamda TOBB Çanakkale Kadın Girişimciler Kurulu olarak; kadının ekonomik, sosyal, politik ve kültürel anlamda yok sayılmadığı bir toplum içinde yaşayabilmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmekle mükellefiz.”

ÇOMÜ KAM Müdür Vekili Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın ise KAM’ın çalışmalarından bahsederek, “Kadınlar bir toplumun içerindeyse o toplum üretkendir. Cesareti, hayalleri, umudu ve gayretiyle tüm kadınlar toplumun sarsılmaz direğidir. Bu bağlamda kadını ve çalışan kadının varlığını yok sayan toplumlar ise üretkenlik noktasında zayıflayacak ve eksik kalacaktır. Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların ekonomik faaliyetlere katılımının artması ülke ekonomisinin kalkınmasını etkilemektedir. Bugün kadınlar toplumsal eşitlik bağlamında mücadelesine devam ediyorken zekâsını ve yeteneğini, cesareti ve ümidiyle birleştirmektedir. Gerçekleştirdikleri girişimler kadınlara ışık olmaktadır” dedi. Ilgın, anlatılacak girişimci kadın hikayelerinin doğacak yeni hikayelere ilham olmasını temenni etti.

Açılış konuşmaları ardından Ekobigsol Organik Solucan Gübresi Üreticisi Emel Torun ve Cheesy Dream Pasta’nın sahibi Nurten Acar girişimcilik hikayelerini anlattı.

Panelin ardından belge takdimi yapıldı ve günün anısına toplu fotoğraf çekildi.