Cumhuriyetin 100’üncü Yılı Kadın Girişimci Zirvesi’nde konuşan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Son beş yılın rakamlarına baktığımızda kadın girişimcilere sağladığımız finansman desteği 150 milyar TL’yi aştı. Bu rakamı bir başlangıç seviyesi alıyoruz. Bundan sonra da kadın girişimcilere finansman desteğimiz katlanarak artmaya devam edecek” dedi.

Garanti BBVA ve KAGİDER iş birliği kapsamında Cumhuriyetin 100’üncü yılı Kadın Girişimci Zirvesi gerçekleştirildi. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ’un açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte ve KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner ’Toplumsal Kalkınmanın İtici Gücü Kadın Girişimciler’ başlığında konuk konuşmacı olarak katıldı. Zirvede, Cumhuriyetin yeni yılında kadın girişimcilerin önemine değinirken tarım, sürdürülebilirlik ve teknoloji konuları ele alındı.

“Kadın girişimcilere 150 milyar TL finansman desteği sağladık”

Zirvede konuşan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Kadınların başarılarıyla öne çıkması ekonomik ve toplumsal açıdan yaşamsal önem taşıyor. Burada anahtar unsurun kadınların girişimcilik yoluyla güçlendirilmesi olduğuna inanıyoruz. Ülkemizde bu konuda önemli çalışmalar yapılmasına rağmen kadın girişimci oranı 17 yılda yüzde 5’lerden ancak yüzde 14’lere ulaştı. Temennimiz kadınlar için yüzde 100 eşitliğin sağlandığı bir dünyada yaşamak. Banka olarak, ekonomik değer oluşturan, risk alan, kendi ayakları üzerinde duran kadın girişimcileri desteklemek amacıyla 2006 yılında Kadın Girişimci Programını başlattık. Bütünsel desteklerimizi finansman sağlama, cesaretlendirme, eğitim ve yeni pazarlara açılma olarak dört ana başlıkta topladık. Son beş yılın rakamlarına baktığımızda kadın girişimcilere sağladığımız finansman desteği 150 milyar TL’yi aştı. Bu rakamı bir başlangıç seviyesi alıyoruz. Bundan sonra da kadın girişimcilere finansman desteğimiz katlanarak artmaya devam edecek” dedi.

“Farkındalık oluşturmak için çalışıyoruz”

20 yıldır farkındalık oluşturmak için çalıştıklarını belirten Baştuğ, “Günümüzde kadın girişimcilikten bu kadar yüksek sesle bahsedilmesinde, farkındalık oluşturulmasında Banka olarak cesaretle yola çıkarak, yaklaşık 20 yıl önce üstlendiğimiz öncü rolümüzün bir etkisi olduğuna inanıyoruz. Yeni yüzyılda kadınların girişimcilik ekosistemindeki önemini ve onları bekleyen fırsatları anlattığımız Cumhuriyetin 100’üncü Yılı Kadın Girişimci Zirvesi’nde önümüzdeki 10 yılda öne çıkacak konularda alanında uzman isimler değerli bilgiler paylaştı. Tarım, sürdürülebilirlik ve teknoloji gibi önemli alanlarda kadın girişimcileri bekleyen fırsatlar irdelendi. Konfor alanından çıkan kadın girişimciler geleneksel iş modelleri yerine yenilikçi ve dünyaya olumlu etki edecek işlerin peşine düşmüş durumda. Biz de kadınlardan ilham alarak bugünkü zirvede bu 3 alanın geleceğini mercek altına aldık” ifadelerini kullandı.

“21 yıldır kadın girişimciliğinin yaygınlaşması için çalışıyoruz”

Esra Bezircioğlu, "Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılının, geride kalan zaman içinde sağlanan ilerlemenin bir muhasebesini yapmak, sorunları tespit etmek ve ikinci yüzyılda bu ilerlemenin nasıl hızlandırılacağını düşünmek için bir fırsat. Bugün ülkemizde kadının ekonomik, siyasi ve toplumsal yaşamda hak ettiği yerini aldığını söylemek ne yazık ki mümkün değil. Sadece kadın girişimciliğinde değil, hayatın her alanında kadınların erkeklerle eşit koşullarda ve eşit sayılarda yer alamadığını biliyoruz. Zaten kadın girişimciliği de tek başına ilerleme kaydedilecek bir alan değil, kadının her alanda güçlenmesine paralel olarak ilerleme sağlayabileceğimiz bir alan. Biz 21 yıldır kadın girişimciliğinin yaygınlaşması için çalışıyoruz. Bunun için tüm paydaşlarımızla, kamu yönetimiyle, Garanti BBVA gibi iş dünyamızın değerli temsilcileriyle iş birliği içinde birçok proje ve çalışmayı hayata geçiriyoruz. Kurulduğumuz günden itibaren yüzde 4 civarında olan kadın girişimci oranı bugün yüzde 14 ise bunda bizim de bir payımız olduğuna inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve bizlere “çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma” hedefini veren Mustafa Kemal Atatürk, kadınlar olmadan bu hedefe ulaşılamayacağını bilen büyük bir liderdi. Şu gerçek yüz yıl önce de ortadaydı, bugün de ortada: Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların enerjisini, potansiyelini ve dinamizmini hayata geçirmeden Türkiye’nin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması, sürdürülebilir bir kalkınmayla müreffeh bir ülke olması mümkün değildir. Bize düşen Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerlemektir. KAGİDER olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kadın girişimciliğini yaygınlaştırmak, kadını her alanda güçlendirmek, onun gücünü ve sesini daha çok duyurmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.