Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Komitesi Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı Seçimi tamamlandı. Kadın Girişimci İcra Komitesi üyelerinin tamamının oylarını alan Ayla Taşçıoğlu, TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi’nin yeni başkanı oldu.

DTO’nun hizmet binasında, Denizli Ticaret Odası’nın koordinatörlüğünü yürüttüğü TOBB Denizli İl KGK İcra Komitesi Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı Seçimi heyecanı yaşandı. TOBB’a bağlı DTO, Denizli Sanayi Odası, Denizli Ticaret Borsası, Acıpayam Ticaret Odası, Babadağ Ticaret Odası, Buldan Ticaret Odası, Sarayköy Ticaret Odası ve Tavas Ticaret Odası üyelerinden oluşan Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyeleri, sandık başına gitti. Üyelerin tamamının oylarını alan Ayla Taşçıoğlu, TOBB Denizli İl KGK İcra Komitesi Başkanı seçildi. Tansu Çelikkol, Burcu Müzeyyen Evran, Yurdagül Arman Gaval, Cansel Döner, Ayla Ermiş, Burcu Turan ve Gülfizar Akköse de başkan yardımcıları oldu. Kurul üyelerine hitap eden Başkan Erdoğan, seçim sonucunun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Erdoğan “Varlıklarıyla Denizli’mizde iş hayatımızla ekonomimizde önemli bir rol üstlenen kadınlarımız, sektörlerimizin de dinamizmiler. İyi ki varlar. Odamızda gerçekleştirdiğimiz, TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı seçimini tamamladık. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sizlerin gerçekleştireceğiniz projelerle, girişimci ruhlu kadın girişimcilerimize yol gösterici olacağınıza inanıyoruz. Bizler de koordinatör oda olarak sizlere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Kutluyorum ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Ayla Taşçıoğlu, kendilerine duyulan güvene layık olmaya çalışacaklarını belirterek gerek seçim sürecindeki yakın ilgisi gerekse bundan sonra kesintisiz göstermeye devam edeceğine inandıkları destekleri için DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’a teşekkür etti.