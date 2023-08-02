Girişimci kadınların el emeklerini sergileyeceği 150 standın bulunduğu, müzik konserleri, yarışmalar ve eğlenceli aktivitelerle dolu Ornaz Vadisi Yaz Şenliği’nin başlamasına günler kaldı.

Merkezefendi genelindeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Merkezefendi Belediyesi, kültürel ve sosyal faaliyetlerine de devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından vatandaşların eğlenceli ve keyifli vakit geçirmesi amacıyla ‘Ornaz Vadisi Yaz Şenliği’ gerçekleştirilecek. 2019 yılından bu yana kadın istihdamına önem veren ve girişimci kadınlara destek olan Merkezefendi Belediyesi’nce düzenlenen şenlikte, el emeği ürünlerin sergileneceği 150 stant, konserler, yarışmalar ve çeşitli aktiviteler yer alıyor. Ornaz Vadisi Yaz Şenliği, 5-6 Ağustos’ta başlayacak. Etkinlikler saat 19.00’dan 23.00’e kadar devam edecek.

“Eğlenceli bir şenlik hemşehrilerimizi bekliyor”

Birbirinden güzel etkinliklerin yer aldığı şenlikte vatandaşların keyifli ve eğlenceli vakit geçireceğini belirten Başkan Doğan, “Sıcaktan bunalan ve bir şeyler yapmak isteyen hemşehrilerimiz için, ilçemizin en serin yerlerinden olan Ornaz Vadisi’nde şenlik düzenliyoruz. Aktivitelerle dolu Yaz Şenliğimizde girişimci kadınlarımız da stant açacak ve el emeği göz nuru ürünlerini sergileyecekler. Bizler her zaman üreten kadınlarımızın yanındayız. Şenliğimiz için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Tüm hemşehrilerimizi gerçekleştirecek olduğumuz Ornaz Vadisi Yaz Şenliğimize bekliyorum” diye konuştu.