Türkiye’de bir kadın girişimci tarafından geliştirilen yaşlanma ve kırışıklık karşıtı yüz serumu, ’Kişisel Bakım’ kategorisinde Amerika’da "Yılın Yüz Temizleme Ürünü" ödülüne layık görüldü.

Dünya için olumlu bir etki oluşturan şirketlerin yarıştığı 2023 Farkındalık Ödülleri, sahiplerini buldu. Yiyecek, içecek, atıştırmalık, takviye, liderlik, ev ve kişisel bakım gibi birçok kategoride yüzlerce ürünün yarıştığı Mindful Awards’ta, kadın girişimci Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Bee’o Apıbeauty Yaşlanma ve Kırışıklık Karşıtı Yüz Serumu ile Amerika’da "Yılın Yüz Temizleme Ürünü" ödülüne layık görüldü.

"Farkındalık" kavramına odaklandı

Adaylar, sektördeki pazarlama ve mutfak uzmanlarının bir karışımını temsil eden bir jüri heyeti tarafından titizlikle analiz edilerek değerlendirildi ve puanlandı. Ödüle layık görülen BEE’O Propolis Kurucusu Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Arılara ve arı ürünlerine adanmış bir gıda yüksek mühendisi olarak, doktoramı biyoloji alanında, özellikle arı zehri ve diğer arı ürünleriyle ilgili cilt bakım ürünleri üzerine gerçekleştirdim. Bu alandaki uzmanlığımla birlikte, yerli, inovasyon ödüllü propolis üretim, inovasyon ve Ar-Ge merkezi olan kurucu olduğum BEE’O APICARE’de, propolis, arı sütü, arı zehri ve ham bal gibi arı ürünlerini içeren yüzde 100 doğal cilt bakım ürünleri geliştirmeye başladık" dedi.

"Amacımız daha geniş kitlelere farkındalık kazandırmak"

Arıcılık uzmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Taylan Samancı ise arılara, arıların dünya için önemine, sürdürülebilir tarım ve arıcılık faaliyetlerine ve arıcılık mesleğine değer katan bir farkındalıkla hareket ettiklerini söyledi. Samancı, "Dünya genelinde arıcılık faaliyetleri bakımından ikinci sırada yer alan ve çok değerli bitki örtüsü çeşitliliğine sahip bir ülkeyiz. Ülkemizde tüm dünyaya yetecek miktarda Anadolu propolisi üretebilecek kapasitemiz bulunmaktadır. Bu farkındalıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.