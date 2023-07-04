Giresun’un Görele İlçesinde yaşayan 27 yaşındaki Fulden Çavuşoğlu, ailesiyle birlikte ürettiği fındığı kurduğu atölyede işleyerek kendi markasıyla pazarlıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olan Çavuşoğlu, ailesiyle birlikte ürettiği fındığı kurduğu atölyede işleyerek kendi markasıyla pazarlıyor.

Kendi markasıyla fındık üzerine iş kurmak için araştırmalara başlayan Çavuşoğlu, fındığa katma değer sağlayan küçük bir işletme olduğunu ifade ederek, “Okuldan mezun olduktan sonra uzun süre ne yapabileceğimi araştırdık ve sonunda kendi yöremize ait bir işletme kurarak fındığa katma değer sağlayacak bu işletmeyi kurmaya karar verdik. Yaklaşık 700 bin liraya maal olan işletmenin İşletmenin 100 bin lirası KOSGEB desteğidir. Atölyemizde bir ton civarında fındığı işleyip kavrulmuş iç fındık ve fındık ezmesi olarak iç piyasada pazarlıyoruz” dedi.

Yurtdışında da markalaşma çalışmaları yürütülüyor

Fındığa katma değer sağladıklarını da ifade eden Çavuşoğlu, “Ailem neredeyse üç nesildir fındık üreticisidir ancak hak ettikleri karşılığı alamadıklarını düşünüyorum. Fındık bahçelerine o kadar emek harcanıyor ama hammadde olarak satılıyor, yabancılar alıp işleyip mamul haline getirip daha yüksek fiyatlarla tekrar bize satıyorlar. Fındıktan hak ettiğimiz emeğin karşılığını almanın en iyi yolu katma değer sağlayacak mamüller üretmektir. Ben de bunu düşünerek böyle bir aile işletmesi kurdum. İlk zamanlarda kendi bahçemizde yetiştirdiğimiz ürünleri başka bir atölyede işlemden geçiriyordum. Bunu yaparken de sürekli işlemleri kontrol ettim ve tüm paketleme süreçlerini kendim yürüttüm. O zamana kadar logomu çıkardım, marka tescilimi aldım. Daha sonra kendi makinelerimizi alıp, hem kendi üretimimize sahip olup hem de diğer üreticileri destekleyeceğimizi düşünerek makineleşme yoluna girdik. Her geçen gün biraz daha iyiye gidiyoruz. Kendi fındığımızı işliyoruz, bu şekilde değerine ulaştırmış oluyoruz. Yurt içinde pazar payını artırmak, yurt dışında da marka çalışmaları gerçekleştirerek ihracat yapmak istiyorum” diye konuştu.