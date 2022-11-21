Muş’ta devlet desteğiyle tekstil atölyesini kuran 30 yaşındaki 2 çocuk annesi Merve Şimşek, 30 kişiye istihdam sağlıyor.

Muş’ta devlet desteğiyle tekstil atölyesini kuran 30 yaşındaki 2 çocuk annesi Merve Şimşek, 30 kişiye istihdam sağlıyor.

15 yıl İstanbul’daki evinde tekstil işi yaptıktan sonra Muş’a gelerek devlet desteği ile kendi işinin patronu olan Merve Şimşek, yurt dışına ihracat yapıyor. 30 personelin çalıştığı atölyede günde bin 500 kıyafet dikimi yapılıyor.

“Devlet desteğiyle ev hanımlığından iş kadınlığına atıldım”

Bu işe atılmadan önce ev kadınlığı yaptığını ve KOSGEB desteğiyle kendi tekstil atölyesini açtığını kaydeden Merve Şimşek, “2 çocuk annesiyim ve 30 yaşındayım. Şu andaki kapasitemiz 30 kişi. Zamanla bu sayıyı yükseltebiliriz. Burada 150-200 kişi de istihdam edebiliriz. Günde 1000 ile bin 500 arası kıyafet dikiyoruz. Bu rakam yılda 400 bin civarında bir sayıya ulaşıyor. Yurt dışına ihracat yapıyoruz. Devlet desteği olmasaydı bu işi yapamayacaktım. Devletin desteğiyle bu işi yapabildim. İŞKUR’dan da destek alacağım. Devlet desteğiyle ev hanımlığında iş kadınlığına atıldım. Kadınlara bu işi yapmalarını tavsiye ediyorum. Kadınların ayakları üzerinde durmalarını istiyorum. İstanbul’da yaşıyordum ve buraya 4 ay önce taşındım. Orada tekstil işini evde yapıyordum. 15 yıl İstanbul’da kaldıktan sonra devletin desteğini duyarak buraya geldim” dedi.

“Buradan aldığımız maaşla ailemizin geçimin sağlıyoruz”

3 aydır tekstil atölyesinde iş başı yaptığını anlatan işçilerden Mehmet Güven de, “Şu anda mont üretiyoruz. Tekstil işi bizler için çok iyi oldu. Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz ve meslek sahibi oluyoruz. Buradan aldığımız maaşla ailemizin geçimin sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çalışarak aileme katkıda bulunuyorum”

Çalışarak aile ekonomisine katkıda bulunduğunu anlatan Zehranur Güler ise “3 ay önce burada işe başladım. Burada çalışarak aileme katkıda bulunuyorum. Makine kullanıyorum ve bir yandan da meslek öğreniyorum. Evde oturan kızlar tekstil işinde çalışabilirler. Tekstil olmasaydı iş bulamayacaktım” diye konuştu.