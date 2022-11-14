Ağrı’da kurulan tek kadın futbol takımıyla, kız çocukları genç yaşta gelinlik değil krampon giyip sahalara çıkıyor.

Ağrı’da kurulan tek kadın futbol takımıyla, kız çocukları genç yaşta gelinlik değil krampon giyip sahalara çıkıyor.

Ağrı Valiliği öncülüğünde, Aile ve Sosyal Politikalar, Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında kız çocuklarının genç yaşta evlendirilmesinin önüne geçme amacıyla kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, bünyesinde yetiştirdiği kadın futbolcularla 2. Lig’e çıkmayı hedefliyor. Lise ve üniversite eğitimi alan kadın futbolcular, “kadınlar futboldan anlamaz” algısına sahada sergiledikleri performanslarıyla cevap veriyor.

Ağrı’nın tek kadın futbol takımı olma özelliği taşıyan Ağrı ASP Kadın Futbol Takımı Antrenörü Muhammed Turan, “Bu oluşum 6 yıl önce başladı. Kızlarımız genç yaşta evlenmesinler, çocuk gelin olmasınlar, sporla tanışıp hayatları değişsin diye kurulan bir kulüp. Kızlarımız gidip gelerek önce ailelerini alıştırdılar sonra çevreyi alıştırdılar. Kadınların spor yapamaz algısını kırmaya başladık bu oluşum sayesinde. Şu an 3. Lig’deler, hedefimiz 2. Lig. Geçen sene play-off oynamış bir takım. İnşallah bu yıl play-off serüveninde yarım kalan hikayemizi tamamlamayı düşünüyoruz. Lig tam olarak başlamadı, biz hazırlık sürecindeyiz. Hazırlıklarımızın çoğunu tamamladık. 20 günlük bir kamp süremiz oldu. Şimdi teknik antrenmanlara geçtik. Bunları bitirdikten sonra farklı illere hazırlık maçlarına gideceğiz. Haftanın 5 günü burada çalışıyoruz. 2 saat sürüyor. Kızlarımızın genel durumu iyi. Ağrı Valiliği ve Aile Sosyal İl Müdürlüğü yol, konaklama ve malzeme konusunda desteklerde bulunuyorlar ama futbol yapısı gereği masraflı bir branş. Üniversite ve lisede okuyan öğrencilerimiz var. Maddi destek konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Biz istiyoruz ki öğrencilerimiz maddi durumları kafalarına takmasınlar. Bizler sadece kurumlardan değil tüm ilden destek bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Merve Akkurt: “Ailem futbol oynamama çok karşı çıktı”

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversite Antrenörlük Bölümü öğrencisi olan ve 2 sezondur ASP’de oynayan Merve Akkurt, “Ağrı’da tek kadın takımı olan ASP’de 2 sezondur oynuyorum. Geçen sene kıl payı 2. Lig’e çıkamadık. Futbol sevdası ortaokuldan beri benim içimde var. Ailem başta futbol oynamama çok karşı çıktı. Hocalarımdan destek alıp onlara durumu anlatarak anlayış göstermelerini sağladım. İnşallah bu sene güzel işler çıkaracağız. Ağrı’da bize destek yok. Batıya gidip maçlara çıktığımızda diğer kızlara özeniyoruz” dedi.