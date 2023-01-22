Merzan Mahallesi’ndeki Şehir Stadı’nda oynanan maç çekişmeli başladı. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münavver Ertuş, AK Parti Eski İl Başkanı Emrullah Gür ve çok sayıda taraftarın izlediği maç, konuk takım Karedeniz Ereğli’nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele eden Hakkarigücü, konuk ettiği Karedeniz Ereğli Kadın Futbol Takıma 2-1 mağlup oldu.

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