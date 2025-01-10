Kastamonu’da 3 ili kapsayan çalıştayda konuşan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, "İnanıyoruz ki kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması sadece kadınlar için değil, toplumun bütünü, dolayısıyla erkekler için de bir refah ve iyileşme getirecektir" dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından Türkiye’de bütün illerde yapılacak olan ve ilk kez Kastamonu, Sinop ve Çankırı illerini kapsayacak şekilde “Kadın Erkek Fırsat Eşitliği” çalıştayı gerçekleştirildi. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştaya Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, komisyon üyeleri Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Atalan, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ile 3 ilden gelen temsilciler katıldı.

“Son 22 yılda kadın-erkek fırsat eşitliğinin tesisi için anayasal ve yasal düzlemde birçok reform yapıldı”

Çalıştayda konuşan Komisyon Başkanı Çiğdem Erdoğan, “Eşit ve müreffeh bir toplum olmanın ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmanın yolu, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel alanda var olmasından, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasından ve kadınların istihdam piyasasında hak ettiği şekilde yer almasından geçer. Ülkemizde özellikle son 22 yılda kadın-erkek fırsat eşitliğinin tesisi, kadının toplumdaki konumunun güçlendirilmesi, kadın haklarının korunması amacıyla anayasal ve yasal düzlemde birçok reform yapıldı. Bu kapsamda kadının işgücüne katılımı ve istihdamı, sosyal güvenlik destekleri gibi pek çok alanda kayda değer gelişmeler yaşandı. Komisyonumuz bu reform sürecinde, kadın hakları konusunda, yasama, yürütme organları ve diğer ilgili kurum kuruluşlar arasında köprü olma işlevi kazandı. Bu çerçevede; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak bu süreçte son derece önemli çalışmalar yaptık. Kadınların işgücü piyasalarına katılımlarını kolaylaştırıcı ve istihdamlarını artırıcı politikaları destekledik” dedi.

“Kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması, erkekler için de bir refah ve iyileşme getirecektir”

Kadınların istihdamını kolaylaştırmanın veya bir şekilde girişimci olmalarını sağlamanın yeterli olmadığını söyleyen Erdoğan, “Kadın istihdamının ve girişimciliğinin kalıcı ve sürdürülebilir kılınması gerekmektedir. Bu noktada kadınların iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılması hususu önem kazanmaktadır. Komisyon olarak kadınların iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılmasını destekliyoruz. Bu yaklaşımla ‘Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılması Konulu’ bir alt komisyon kurduk. Yine bu alt komisyonumuzda çalışmalarını tamamlayarak raporunu ilgili kurumların istifadesine sundu. İnanıyoruz ki kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması sadece kadınlar için değil, toplumun bütünü, dolayısıyla erkekler için de bir refah ve iyileşme getirecektir. Hakkaniyet ve liyakat ilkeleri çerçevesinde erkekler ve kadınlar için fırsatların denkleştirilmesi bizim temel amacımızdır. Kadınlarımızın ekonomide, istihdam piyasasında, eğitimde, bilimde, siyasette güçlenmesinde yürütülen çalışmaların başarısı için konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği, diyalog ve istişare mekanizmasının gerekliliğinin farkındayız. Geçmişteki çalışmalarımızda olduğu gibi, bundan sonraki çalışmalarımızda da, bu farkındalık ve hassasiyeti, odağımızda tutmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda bugün burada sizlerle bir arada olmamızın da, çalışmalarımıza önemli katkılar sunmasını diliyorum. Bizler, Türkiye’nin her bir köşesinde kadınlarımızın daha güçlü olduğu bir toplumu inşa etmeye kararlıyız. Bu kararlılık, sadece bir hedef değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Toplumun her kesimini bu mücadelede yanımızda görmek istiyoruz. Kadın erkek eşitliği, sadece kadınların değil, hepimizin ortak mücadelesi olmalıdır” diye konuştu.

“İstiklal Yolunda cephane taşıyan kadınlarımız, bağımsızlık mücadelemizde çok büyük katkılar sunmuştur”

Vali Meftun Dallı ise, “Kadınlarımızın tarih boyunca Kastamonu’nun gelişimine ve kültürel kimliğine nasıl öncelikli katkılar sağladığını hatırlamak, hepimize ilham verecektir. Kastamonu, tarih sahnesinde özellikle Kurtuluş Savaşı döneminde erkeklerin ve kadınların gösterdiği cesaret ve fedakarlıklarla anılmaktadır. Hepinizin bildiği gibi İnebolu’dan Ankara’ya uzanan, tarihi İstiklal Yolunda cephane taşıyan kadınlarımız, sadece Kastamonu’nun değil, tüm milletimizin bağımsızlığı mücadelesine çok büyük katkılar sunmuştur. Cepheye koşan erkekler, kahramanlıklarıyla vatan savunmasına öncülük etmiş, kadınlar da burada taşıdıkları cephane ve gösterdikleri kahramanca fedakarlıklarla aynı değerde buna destek olmuşlardır. Şerife Bacı, Halime Çavuş gibi kahramanlarımız, kadınlarımızın vatan savunmasındaki eşsiz rolünü en güçlü şekilde gözler önüne sermiştir. Bu fedakarca çaba cephedeki askerlerle, cephe gerisinde mücadele eden kadınlar arasında kurulan güçlü bir dayanışmaya ve ortak mücadele ruhunu çok güzel bir şekilde simgelemiştir. Erkekler cephelerde canla başla savaşırken o dönemde, kadınlar da aynı kararlılıkla vatanlarını savunmuş, bu eşsiz işbirliği, İstiklal Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasında önemli bir rol oynamıştır. O kadar önemli bir rol oynamıştır ki, bildiğiniz gibi Atatürk, ‘Gözüm Sakarya’da, kulağım İnebolu’da’ demiştir. Daha sonra da İnebolu’ya Türkiye’de tek beyaz şeritli madalya sahibi olan ilçemiz, bir madalya tevcih etmiştir” şeklinde konuştu.

“Kadınların güçlenmesine yönelik projelerin artırılması büyük önem taşımaktadır”

Kadınların eğitime, iş gücüne ve karar alma mekanizmalarına eşit şekilde katılmasının önemine değinen Vali Dallı, “Bu doğrultuda, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve iş dünyamızın kadınların güçlenmesine yönelik projelerini artırması büyük önem taşımaktadır ve biz de bu konuda elimizden gelen her türlü desteği kendilerine verdik, vermeye de devam ediyoruz. Kadınlarımızın toplumsal hayatta daha fazla yer aldığı bir Kastamonu, Sinop ya da Çankırı çocuklarımızın daha adil, daha adil bir dünyada büyümesine de imkan sağlayacaktır. Çünkü kadınlarımızın varlığı ve katkısı yalnızca bireysel değil, toplumsal bir dönüşümün en önemli dinamiğidir. Bu inançla gerçekleştirecek çalışmaların bu üç güzide ilimizin kadın dostu şehir kimliğini daha da güçlendireceğine olan güvenimi, inancımı ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Kadınların haklarını ve hukukları değişen şartlar karşısında diri tutmakla mükellefiz”

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun çalışmasıyla, kadınların toplumsal hayatın her alanında etkin olmalarının, fırsat eşitliğine kavuşmalarının, varsa engellerin kaldırılması mücadelesinde yeni fırsatlar sunacağını belirten Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, “Bilim insanı, çiftçi, esnaf, sanayici. Toplumsal hayatın taşlarını ören kadınlar olarak burada toplandık. Dertlerimizi söyleyeceğiz. Derdini söylemekten kimse imtina etmesin. Taleplerimizi dile getireceğiz. Önerilerimizi dile getireceğiz. Kadının halinden en doğru kadın anlar. Dertlerimizi paylaşarak azaltacak, mutluluklarımızı paylaşarak çoğaltacağız. Cumhuriyetimiz, kadın hakları alanında Batı ülkelerini geride bırakan ilerlemeye imza attı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarımız döneminde kadın haklarına ilişkin devrim niteliğinde adımlar attık, yapısal düzenlemeler yaptık, dikilen fidanların meyvesi hayatın her alanında toplanmayı sürdürüyor” dedi.

Konuşmaların ardından Kastamonu, Çankırı ve Sinop’taki kadın erkek fırsat eşitliğine yönelik yerel düzeyde yapılan çalışmalara ilişkin sunumlar yapıldı. Sunumların ardından çalıştay, soru-cevap bölümü ile sona erdi.