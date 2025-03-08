Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği ve Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ‘Kadın Emeğine Saygı Sanat Sergis’i düzenlendi.

Atatürk Evi’nde düzenlenen serginin açılışına Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı. Sergi ile ilgili bilgiler veren KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu; "Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Biz de bugün bir sergi ile günün anlam ve önemine bir işaret koymak istedik. Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte bir sanat sergisi yapıyoruz. Sergimizin adı da ‘Kadın Emeğine Saygı Sanat Sergisi’. 19 sanatçımız katılıyor sergimize. Sanatçılarımızın 4 tanesi KİGDER üyeleri. Onun için ayrı da bir gurur taşıyoruz tabi ki. Sanatçılarımız bugün eserleri ile kadının üretkenliğini, azmini, sabrını ve estetik anlayışını ortaya koyuyorlar. Adeta sanata dokunuşlarıyla sadece bir anlatım biçimi olmaktan çıkarıp, uyguladıkları sanatla bir direniş, farkındalık, bir saygı duruşu oluşturuyorlar. Bugün hep birlikte kadın emeğine saygıyı yükseltecek bir etkinlik yapmayı planlıyoruz inşallah. Hep birlikte kadın-erkek, sivil toplum, devlet-millet birlikte kadınlara destek olmak durumundayız. Çünkü medeniyetler kadınların toplumdaki statüsü ile doğru orantılıdır. Kadının yaşantısı ne kadar rahatsa o kadar medeni, o kadar refah bir toplum olacağız" dedi.