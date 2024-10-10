Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası ürünleriyle yer aldığı 13. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) açılışına katıldı. ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda, Muratpaşa Belediyesi, kadın emeğiyle üretilen çeşitli ürünleri ziyaretçilerle buluşturdu.ANTALYA (İGFA) - Halk oyunları gösterisiyle başlayan fuar açılışının ardından Başkan Uysal, stantları ziyaret ederek sergilenen ürünleri inceledi. Fuar alanındaki stantlardan biri de Muratpaşa Belediyesi’nin kadın emeğini desteklemek amacıyla Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda hizmete açtığı 'Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'na aitti. Kadın Kooperatifleri’nin el emeği ürünleri arasında ise erişte, reçel, pekmez, tarhana, sirke ve hediyelik eşyalar yer aldı. Başkan Uysal, emekçi kadınlarla bir araya geldiği stantta kooperatif temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: igf