Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Sosyal Dayanışma Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı "Kadın Emeği" sergisi törenle açıldı.
Lüleburgaz Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezinde ’Kadının Emeği’ sergisi açıldı. Açılış törenine Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, kurum müdürleri, davetliler ve kursiyerler katıldı.
Sosyal Dayanışma Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca el emeği göz nuruyla hazırlayıp ürettikleri ürünler büyük beğeni topladı. Vali Ekici ve protokol mensupları, açılış sonrası sergiyi gezerek, kadınların kursiyerlerin yaptığı ürünleri inceleyerek, kursiyerlerden bilgi aldı.