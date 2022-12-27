Diyarbakır’da başlayan yarı değerli ve süs taşları işletmeciliği katma değer fırsatı doğurdu. Kadın eli değen taşlar hayat bularak takı ve süs eşyalarına dönüştü.

Diyarbakır’da başlayan yarı değerli ve süs taşları işletmeciliği katma değer fırsatı doğurdu. Kadın eli değen taşlar hayat bularak takı ve süs eşyalarına dönüştü.

Yer altı kaynaklarıyla zengin olan Türkiye’de yarı değerli taşlara ilgi artmaya devam ediyor. Ülke genelinde en çok yarı değerli taşa sahip olan Diyarbakır’da Ergani ilçesinde Yeşil Kalsedon, Çermik ve Ergani ilçelerinde Agat, yine Ergani ve Çüngüş ilçelerinde Opal gibi yarı değerli süs taşları çıkarılmakta ve kente bunları işleyecek atölye bulunmadığından kaynaklı İl Milli Eğitim Müdürlüğü kolları sıvadı.

Öte yandan Diyarbakır’da, Gemoloji "süs taşı bilimi" alanında mesleki eğitim sağlayan bir eğitim kurumu da bulunmamasıyla ülkede bulunan çok sayıda ve zengin içerikteki süs taşı ve değerli taşlar ham olarak ihraç edilmekte olup önemli bir katma değer fırsatını kaçırmaktaydı. Bu açığı kapatmak adına önayak olması açısından, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, toplumun dezavantajlı kesimlerinin mesleki eğitim alarak istihdamının sağlanması açısından, Yarı Değerli Taş atölyesini Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bünyesinde Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde açılışı yapıldı.

“Dezavantajlı kadınların istihdamına büyük katkı sunacak”

Böylece 2015 yılında hiçbir meslek sahibi olmayan terör mağduru kadınların istihdamını desteklemek için SODES Projesi çerçevesinde açılan kuyumculuk atölyesi bu yıl yeni bir halka eklenerek atölyede eğitim alacak dezavantajlı kadınların ustalık belgesi alarak meslek sahibi olacakları alan oluşturuldu. Böylece sektörde iş imkanı bulacak ya da kendi iş yerlerini açabilecekleri fırsatı bulan kadınlar taşları işleyerek yeniden hayat buldurttu.

“Katma değer sağlayacak ve ülke geneli üretimi teşvik edecek”

Yarı Değerli Taş atölyesi sayesinde bölgede çıkarılan yarı değerli taşlar kolye, yüzük, bilezik gibi pahada ağır birçok süs eşyasında kullanılarak kente ve ülkeye katma değer sağlayacak ve üretimi teşvik edileceğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, ülke genelinde taşları ham olarak alıp işlediklerini vurguladı.

Küçükali, “Atölyemizde 20 hanımefendi bu işi öğrenmek için çalışıyor, 3’de usta öğreticimiz mevcut. Atölyemiz Türkiye’deki en detaylı taş işleme atölyesi. Diyarbakır’ımızda yarı değerli taşlarda keşfedilmemiş bir hazine. Farklı farklı çok zengin kaynaklara sahip. Biz burada hem kaynakların işlenerek ekonomiye kazandırılması hem de hanımefendilerin istihdam dahil etmek istiyoruz. Milli Eğitim Bakanı Özer’in talimatlarıyla ve destekleriyle bu atölyeyi açtık. Sadece Diyarbakır’da çıkan değerli taşlat değil diğer gölgelerden de çıkan değerli taşları da ham halde alarak işleyip ekonomiye kazandırılıyor. Hedefimiz inşallah Türkiye’de mü cevreler ihraççılarıyla bir proje yaparak dünyadaki tüm yarı Diyarbakır’da işleyerek yurt dışı piyasasına satmayı hedefliyoruz. Ama esas önemi dezavantajlı hanımefendilere istihdam sağlayacak” dedi.

“Kadın eli değince daha da güzel oldu”

Taş kesimi ve tasarımı kursiyer Feray Akbaş, taşlara kadın eli değince daha güzel olduğunu vurguladı. Akbaş, “Değişik taşlar görmek ve çıkartmak çok güzel, iyi ki gelmişim. Bu konuda ilerlemek istiyorum, kısa bir sürede birçok şey öğrendik ama devamı gelecek. Terapi gibi oluyor pozitif eve gidiyorum ve çok keyifli. Takı tasarım olarak yüzük, kolye, küpe, tarihi mekanları üzerine işleyerek güzel şeyler çıkıyor. Kadın eli değince daha da güzel oldu. Burası için çok iyi oldu il milli eğitim müdürüne teşekkür ediyoruz” diye konuştu.