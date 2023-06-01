Sivrihisar’ın ilk kadın kooperatifi olan ve Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’nün destekleri ile kurulan Asma Yaprağı Kadın Kooperatifi faaliyetlerine hız veriyor.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sivrihisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolünde yürütülen Arazi Tahribatının Dengelenmesi Yukarı Sakarya Havzası Projesi çerçevesinde Sivrihisar Asma Yaprağı Kadın Kooperatifi’ndeki kadın çiftçiler Birleşmiş Milletler Tarım Örgütü tarafından hibe edilen 500 metrekarelik serada yine FAO tarafından hibe edilen domates fidelerinin dikimini gerçekleştirdi.

“Güçlü kadınlarımız, üretkenlikleri ve varlıklarıyla toplumsal hayatta oynadıkları önemli rolü herkese göstereceklerdir”

Kadınların tarımsal üretimdeki potansiyellerine dikkat çeken Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “Sivrihisarlı kadınlarımızın yer aldığı bu tür faaliyetler, kadınlarımızın tarıma olan katılımlarını artırmak, onlara gelir sağlama imkânı sunmak ve bölgenin tarımsal üretim potansiyelini geliştirmek için atılan önemli adımlardan biridir. Ayrıca, Sivrihisar Asma Yaprağı Kadın Kooperatifi sadece bölge ekonomisine katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kadınların özgüvenini artıracak ve toplumsal kalkınmaya olumlu yönde etkileyecektir. Güçlü kadınlarımız, üretkenlikleri ve varlıklarıyla toplumsal hayatta oynadıkları önemli rolü herkese göstereceklerdir” dedi.