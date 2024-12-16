Osmaneli Belediyesi tarafından hazırlanana “Kadın Eli Osman Eli Yöresel Ürün Üretim Merkezi” projesi ödüle layık görüldü.

Altın Karınca Ödülleri 2024 kapsamında Marmara Bölgesi’ndeki belediyelerden toplam 310 başvuru alınmış ve başvurular, farklı kurum, kuruluş ve üniversitelerden alanlarında uzman 21 kişilik Altın Karınca Jürisi tarafından detaylı bir şekilde değerlendirildi. Bu değerlendirme sonucunda ’Yerel Kalkınma’ kategorisinde “Kadın Eli Osman Eli Yöresel Ürün Üretim Merkezi” projemiz Altın Karınca Ödülü’ne layık görüldü.

Porje hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Dönemimizde öncelikli projelerden biri olarak hayata geçirdiğimiz Ayva Lokumu ve Yöresel Ürün Üretim Merkezi’nin Beşevler Köyü’nden ilçe merkezimize taşınmasıyla önemli kazanımlar elde ettik. Bu taşınma sayesinde üretim verimliliği günlük 2 bin kutuya ulaştı. Aynı zamanda istihdam artışı sağlanarak çalışan sayısı 20’ye yükseldi ve vardiya sayısı ikiye çıkarıldı. Ayva lokumunun yanı sıra nar lokumunun da Türkiye’nin tüm şehirlerinde sürdürülebilir bir satış düzeyine ulaşması, projemizi daha da güçlendirdi. Osmaneli için üretmeye, geliştirmeye ve değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan ödülü Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, büyük bir gururla teslim aldılar.