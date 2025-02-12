Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Kadın Eli Değmiş, Belli!" projesi kapsamında Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen geleneksel el sanatları, tezhip, seramik, nakış, yiyecek içecek hizmetleri, giyim üretim atölyelerinin çalışmalarına katıldı. Etkinliklerde öğrenciler, geleneksel el sanatlarından yiyecek-içecek hizmetlerine kadar birçok farklı alanda deneyim kazanma fırsatı buldu.

Toplam 45 öğrencinin katıldığı atölye çalışmaları, öğrencilerin dijital dünyanın etkisiyle kaybolmaya başlayan günlük yaşam becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Atölye çalışmalarına katılan İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğrencilerle birlikte çörek yaptı, çömlek yapma atölyesinde vazo yapma etkinliğine katılarak öğrencilerle keyifli vakit geçirdi.

Fazilet Durmuş, öğrencilerin temel yaşam becerilerini deneyimledikleri bu atölyelerin çok kıymetli olduğunu ifade ederek emek veren herkese teşekkür etti.