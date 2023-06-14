Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in eşi Seran Özölçer’in koordinatörlüğünde, ‘Kadın El Ele’ konulu resim sergisi açıldı.

Sergiye, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, siyasi parti temsilcileri ve daire müdürleri katıldı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü İsmail Hakkı Özölçer, “Bu tüm hanımların el emeği göz nuru. İnşallah elde edilen gelir hanımlar ve kız öğrenciler için burs olarak değerlendirilecek" dedi

Vali Mustafa Tutulmaz ise “Değerli Rektör hocamın ifade ettiği gibi, bugün kadınlarımızın el ele vererek ortaya çıkardığı eserleri göreceğiz. Tabi burada maksat önemli. İyilik niyetiyle yapılan eserleri sonuçta kadınlara yönelik kullanılması hedefleniyor. Emeği geçen tüm kadınlarınızı kutluyorum. Birazda yapan için o değer önemlidir. Şimdiden eser verenleri teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek sergiyi kesti. Sergiden elde edilecek gelirler ise kız öğrencilere burs verilecek.