DÜZCE(İHA) – Düzce’de kadın doğum, kadın hastalıkları, çocuk acil servis ve çocuk hastalıkları poliklinikleri 30 Ekim 2023 gününden itibaren Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu ek hizmet binasında verilecek.

Düzce’de sağlık yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk acil ve çocuk polikliniği taşınıyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesinin Aziziye Mahallesinde ki merkez hizmet binasında verilen Kadın hastalıkları ve doğum polikliniği, kadın doğum ve çocuk acil servis hizmetleri ve çocuk hastalıkları poliklinikleri 30 Ekim 2023 Pazartesi günü itibariyle Muncurlu’da bulunan Atatürk Devlet Hastanesi ek hizmet binasında verilecek. Merkez binada belirtilen sağlık hizmetlerin verilmeyeceği bildirildi.